Wien – Die Präsidentin der Vereinigung der österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Elena Haslinger, sieht in den Empfehlungen der Kommission unter der Leitung des Korruptionsexperten Martin Kreutner die Justiz betreffend auch eigene langjährige Forderungen angesprochen. Dies betreffe etwa die unabhängige Weisungsspitze, wie sie im Bericht zur Schaffung einer unabhängigen und weisungsfreien Bundesstaatsanwaltschaft festgehalten sei. "Das können wir nur unterstützen", so Haslinger zur APA.

Skeptischer ist Haslinger bei der von der Kommission vorgeschlagenen öffentlichen Erklärung von Staatsanwälten zur Distanz von Politik und Medien. Das sei zwar ein wichtiger Punkt, aber bereits ohnehin im Berufskodex der Ankläger enthalten. "Das dürfte bei den Recherchen der Kommission untergegangen sein." Im Detail ansehen müsse man sich die ebenfalls angeregten Änderungen bei den Berichtspflichten der Staatsanwälte. "Das hängt dann stark damit zusammen, wie künftig die neue Weisungsspitze konkret ausgestaltet wird", meinte Haslinger.

Nach dem Auftauchen von Tonaufnahmen des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek wurde eine Untersuchungskommission um den Korruptionsexperten Martin Kreutner (Bild) eingesetzt. APA/EVA MANHART

Bericht nach medien- und datenschutzrechtlichten Prüfung

Die nach dem Auftauchen von Tonaufnahmen des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek eingesetzte Untersuchungskommission hatte am Montag ihre Empfehlungen vorgelegt und etwa die Einrichtung einer unabhängigen Generalstaatsanwaltschaft, die "Außerstreitstellung sowie Stärkung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bei gleichzeitiger Herauslösung des 'Bundes-Nadelöhrs' Oberstaatsanwaltschaft Wien als Instanz" sowie die Beschränkung des staatsanwaltlichen Instanzenzuges auf zwei Instanzen bei gleichzeitiger Stärkung der gerichtlichen Kontrolle und Reduktion des Berichtswesens gefordert.

In den heimlich aufgenommenen Aufnahmen, die im Herbst der vergangenen Jahres auftauchten, äußerte sich Pilnacek in einem Lokal darüber, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ihm vorgeworfen haben soll, Ermittlungen nicht abgedreht zu haben. Dennoch laufen weitere Ermittlungen in der Causa. Sobotka wies die Darstellung zurück.

Der eigentliche Bericht der Kommission, der dem Justizministerium übermittelt wurde, soll dagegen erst nach einer medien- und datenschutzrechtlichen Prüfung veröffentlicht werden. (APA, red, 16.7.2024)