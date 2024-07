Als Student gehörte Jürgen Elsässer dem Kommunistischen Bund an, später arbeitete er für linke Zeitungen und Zeitschriften wie Junge Welt, Konkret oder Neues Deutschland. Das Magazin, das er zuletzt als Chefredakteur verantwortete, stand hingegen am äußersten rechten Rand des politischen Spektrums und wurde am Dienstag von der deutschen Innenministerin Nancy Faeser verboten: Compact, so erklärte die Sozialdemokratin, hetze gegen Juden, Menschen mit Migrationsgeschichte und die Demokratie. Das Verbot ging mit Durchsuchungen in mehreren Bundesländern einher, darunter am Redaktionssitz in Falkensee bei Berlin.

"Compact"-Chef Jürgen Elsässer. AFP/ROBERT MICHAEL

Elsässer, der vor einigen Jahren noch eine "Querfront" von linken und rechten Extremisten propagierte, wurde 1957 im badischen Pforzheim geboren. Seine Zeitschrift, deren Auflage zuletzt bei rund 40.000 Exemplaren lag, gründete er Ende 2010. Seinen Lesern bot er eine Melange aus deutschem Geschichtsrevisionismus, blankem Rassismus, Putin-Verherrlichung sowie Hass auf die Nato, Amerika und Israel.

Sellner schrieb eine Kolumne

Martin Sellner, der österreichische Vordenker der Identitären Bewegung, hatte bei Compact eine Kolumne. Im Shop der Zeitschrift war neben Büchern über die "Herkunft der Arier" und die "Todeslager der Amerikaner" auch ein silberner "Höcke-Taler" erhältlich, dessen Preis mit 74,95 Euro ein Mehrfaches des Materialwerts betrug.

Die Nähe Björn Höckes und anderer AfD-Politiker suchte Elsässer seit Jahren. Anders als im Fall Sahra Wagenknechts, der er sich auch als Verbündeter andiente, hatte er bei den Rechtsradikalen Erfolg: Auf dem Youtube-Kanal von Compact, der zuletzt fast 350.000 Abonnenten hatte, traten auch Parteichefin Alice Weidel und der Ehrenvorsitzende Alexander Gauland auf. Letzterer wurde von Armin-Paul Hampel befragt, einem früheren AfD-Bundestagsabgeordneten, der vor seiner Hinwendung zum Rechtsradikalismus für die ARD als Korrespondent aus Indien berichtet hatte.

AfD ließ sich Unterstützung gefallen

Auch wenn sich die AfD erfolgreich gegen eine Verwendung ihres Logos durch Elsässer wehrte, ließ sie sich dessen Unterstützung gerne gefallen. Zuletzt tourte der Publizist mit seiner Veranstaltungsreihe "Blaue Welle" durch Ostdeutschland, um die Partei vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen zu unterstützen. Letzten Sonntag beschimpfte er in Dresden Grünen-Chefin Ricarda Lang als "Biotonne auf zwei Beinen", Außenministerin Annalena Baerbock als "dümmste Kartoffel der deutschen Politik" und Verteidigungsminister Boris Pistorius als "Kriegsverbrecher". Alice Weidel und ihr Co-Parteichef Tino Chrupalla sprangen Elsässer am Dienstag bei. Das Verbot sei ein "schwerer Schlag gegen die Pressefreiheit", behaupteten sie.

Das Sommerfest, das Compact für den letzten Sonntag im Juli angesetzt hatte, muss nun ausfallen. Auf dem Rittergut Nöbeditz in Sachsen-Anhalt hätte neben Maximilian Krah, dem EU-Abgeordneten der AfD, der im Wahlkampf die Waffen-SS verteidigt hat, auch Sellner auftreten sollen. Der Wiener war als "Starredner" angekündigt; Tickets kosteten im Vorverkauf bis zu 50 Euro. (Hansjörg Friedrich Müller aus Berlin, 16.7.2024)