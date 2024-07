Es ist ein gleichermaßen kritisches wie umstrittenes Geschäft: Die Vamed AG, Österreichs größer Gesundheitskonzern, verkauft 21 Reha-Zentren mit 3500 Mitarbeitern im Land mehrheitlich an den französischen Private-Equity-Fonds PAI Partners. Bei der Opposition, vor allem in der SPÖ, sorgt der Deal rund um medizinisch hochsensible Einrichtungen für Entrüstung. "Gesundheit ist keine Ware. Hedgefonds müssen raus aus dem Gesundheits- und Sozialsystem", meinte etwa kürzlich SPÖ-Chef Andreas Babler; auch vom burgenländischen Landeshauptmann und Bablers Parteikollegen Hans Peter Doskozil kam viel Kritik. Der Hintergrund: In Frankreich steht PAI unter anderem wegen kurzfristiger Geschäfte mit Altersheimketten in der Kritik; in Deutschland sprach Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Zusammenhang mit dem Einstieg von PAI in Zahnarztpraxen von "Heuschrecken", deren Geschäfte es zu "unterbinden" gelte. DER STANDARD berichtete ausführlich.

Die Vamed wird aufgespalten – und der Chef wechselt zu jenem Private-Equity-Fonds, der umstrittenermaßen die Reha-Zentren übernimmt. imago/CHROMORANGE

Filetierung

Jedenfalls geschieht der Verkauf der Vamed-Reha-Zentren im Zuge einer umfassenderen Aufspaltung und Filetierung der Vamed. Sie gehört mehrheitlich dem deutschen Gesundheitskonzern Fresenius – und weil Vamed schon länger in wirtschaftlichen Problemen steckt, hat sich Fresenius zum radikalen Abverkauf entschlossen. Nicht nur wird die Reha-Sparte bis Jahresende mehrheitlich an den umstrittenen Fonds PAI verkauft (eine Minderheitsbeteiligung von einem Drittel geht an Fresenius). Auch zahlreiche österreichische Thermen sowie der Betrieb des Wiener AKH wechseln den Besitzer: Sie gehen an die Baukonzerne Strabag und Porr. Andere Teile des Vamed-Geschäfts wiederum übernimmt Konzernmutter Fresenius, oder sie werden schlicht aufgelöst. Im Übrigen hielt neben Fresenius bis vor kurzem auch die Republik Österreich in Form der Öbag einen 13-Prozent-Anteil an der Vamed – doch dieser wurde vor wenigen Wochen an Fresenius verkauft, um den Weg für die Aufspaltung freizumachen.

Wechsel zu PAI

Angesichts der Filetierung der Vamed überrascht es wohl wenig, dass sich auch der Vamed-Chef absetzt. Seit dem Jahr 2020 ist Klaus Schuster – studierter Gesundheitsmanager und ehemaliger Mitarbeiter beim Pharmakonzern Roche – bei der Vamed tätig; im Juli 2023 stieg er zum Sprecher des vierköpfigen Vorstands auf. Wie DER STANDARD erfahren hat, soll Schuster nun mit Anfang August abtreten.

Vamed wird aufgespalten.

Pikant ist Schusters neue Aufgabe: Er wechselt ausgerechnet zu PAI, dem umstrittenen Reha-Investor. Konkret soll Schuster mit August der Chef von eben jener PAI-Tochterfirma werden, die die neu gekauften Reha-Zentren verwaltet, heißt es aus guter Quelle.

Schusters Nachfolger als Vamed-Chef wird Moritz Timothy Gärtner, der bereits heute Mitglied im Vamed-Vorstand ist und nun zum Vorstandsvorsitzenden aufsteigen soll. Neben Schuster gibt es einen weiteren Abgang aus der Vamed-Vorstandsriege: Frank-Michael Frede. Der Deutsche, der derzeit im Vamed-Vorstand für technische Dienstleistungen zuständig ist, wechselt zu Frensenius. Laut Insidern sollen die Personalia bereits beschlossene Sache sein. Was sagt die Vamed dazu? In einer kurzen Stellungnahme gegenüber dem STANDARD heißt es nur, Schuster sei "aktuell der zuständige Vorstand der Vamed für den Bereich, der von der Transaktion umfasst ist". Und: "Wir bitten um Verständnis, dass (...) keine Aussagen über ein künftiges Führungsteam gemacht werden."

Warnung des Betriebsrats

Unterdessen warnte der Betriebsrat der Vamed vor dem Einstieg der PAI Partners. Es sei "Geschäftszweck" dieses Private-Equity-Fonds, Einsparungen etwa bei Patienten vorzunehmen, um das Unternehmen später gewinnbringend weiterverkaufen zu können, sagte Konzernbetriebsratsvorsitzender Harald Steer zur APA. In einem Brief an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) drückten die Betriebsräte und die Gewerkschaft Vida ihre Sorge aus. "Wir fordern Sie auf, unverzüglich tätig zu werden und Alternativen zu prüfen und in die Wege zu leiten", heißt es darin. Steer verweis auch darauf, dass sich die Privatisierung gesundheitlicher Einrichtungen in den Neunziger- und Nulljahren häufig als Fehler entpuppt hätten. Derartiges gelte es nun rückgängig zu machen. (Joseph Gepp, 16.7.2024)