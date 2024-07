Die US-russische Autorin wurde im vergangenen Jahr in Russland zur Fahndung ausgeschrieben – jetzt wurde sie in Abwesenheit verurteilt

Die Autorin Masha Gessen gilt dem Kreml als zu kritisch, nun wurde sie in Abwesenheit zu Haft verurteilt. Evan Agostini/Invision/AP

Moskau/Washington – Die US-russische Journalistin Masha Gessen ist von einem russischen Gericht in Abwesenheit zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie der Moskauer Gerichtsdienst am Montag mitteilte, wurde Gessen wegen der "wissentlichen Verbreitung von Falschinformationen über den Einsatz der russischen Armee" verurteilt. Gessen wohnt in den USA und ist eine bekannte LGBTQ-Aktivistin sowie langjährige Kritikerin des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Gessen verfasst regelmäßig Beiträge für das US-Magazin New Yorker. Sie wurde im vergangenen Jahr in Russland zur Fahndung ausgeschrieben, nachdem sie über Massaker in der ukrainischen Stadt Butscha im März 2022 berichtet hatte. Die russische Armee wird beschuldigt, bei ihrem Rückzug aus dem Ort hunderte Zivilisten getötet zu haben. Der Kreml weist entsprechende Anschuldigungen zurück.

Unabhängige Berichterstattung verboten

Kurz nach Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 hatte Moskau eine unabhängige Berichterstattung über den Konflikt verboten und Kritik an den Streitkräften untersagt.

Ein Moskauer Gericht verurteilte am Montag zudem eine ehemalige Stadtverordnete in Abwesenheit zu siebeneinhalb Jahren wegen der angeblichen Verbreitung von "Falschmeldungen" über die russische Armee. Elen Kotenotschkina hatte ihren Kollegen Alexej Gorinow verteidigt, der bei einem Stadtratstreffen eine Schweigeminute für die Opfer des Konflikts in der Ukraine vorgeschlagen hatte. Gorinow wurde zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Kotenotschkina konnte aus Russland fliehen. (APA, 16.7.2024)