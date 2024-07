Im Programm zur Unterhauswahl hat sich die neue Labour-Regierung außenpolitisch viel vorgenommen. Das Königreich solle "wieder eine führende Nation in Europa" sein. Dazu gehörten "eine verbesserte und ambitionierte Beziehung zu unseren europäischen Partnern".

Klingt gut. Lässt sich das aber verwirklichen für ein Land, das nicht einfach nur außerhalb der EU verweilt wie beispielsweise die Schweiz, sondern das europäische Einigungsprojekt vor acht Jahren abgelehnt hat, außerdem eine Rückkehr in Zollunion oder Binnenmarkt ausdrücklich ausschließt? Eine erste Probe aufs Exempel steht Premierminister Keir Starmer diese Woche bevor, wenn er am Donnerstag den Gastgeber für die jüngste Zusammenkunft der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) spielen wird. Der Club besteht aus den 27 EU-Mitgliedern sowie deren Anrainerstaaten, darunter die Türkei, die Ukraine und eben das Vereinigte Königreich.

Außenminister David Lammy mit Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock und seiner kanadischen Amtskollegin Melanie Joly beim Nato-Gipfel in Washington. IMAGO/Thomas Trutschel

Das Treffen im glamourösen Schloss Blenheim bei Oxford, dem Geburtsort von Kriegspremier Winston Churchill, verdankt Starmer seinem Vorgänger Rishi Sunak. Der hatte zu Jahresbeginn lang gezögert, ehe er endlich auf Druck aus Paris – die EPG geht auf eine Initiative von Emmanuel Macron zurück – reagierte und Termin sowie Ort benannte. Gerade einmal zwei Wochen nach seiner Wahl erhält Starmer damit zum zweiten Mal nach dem Nato-Gipfel von Washington vergangene Woche die Gelegenheit, mit den wichtigsten Verbündeten kollektiv sowie in Einzelgesprächen zu konferieren.

Knoten im Atlantik

Der 61-Jährige kommt mit geringer außenpolitischer Erfahrung ins Amt. Seine drei Tory-Vorgänger waren vor ihrer Amtszeit als Regierungschefs entweder im Außenressort gewesen (Boris Johnson, Liz Truss) oder hatten immerhin als Finanzminister internationale Kooperation gelernt (Rishi Sunak). Starmers Erfahrung beschränkt sich auf die Begleitung und Kommentierung der Brexit-Verhandlungen zwischen der Tory-Regierung und Brüssel, ohne dass er eigenen Einfluss darauf hätte nehmen können.

Weil der neue Mann in der Downing Street für Stabilität und freundlichere Beziehungen zur EU steht, darf er auf freundliche Offenheit hoffen. Dass Joe Biden sich Zeit nahm für ein Zweiergespräch am Rande des Nato-Gipfels, dabei unaufgefordert das "besondere Verhältnis" ("special relationship") zwischen London und Washington lobte, ging den Briten runter wie Öl. Interessanterweise sprach der US-Präsident von der Insel auch als "Knoten, der die transatlantische Allianz zusammenhält", fügte aber einen wichtigen Nachsatz hinzu: "je näher ihr an Europa seid".

Symbolträchtig schickte Starmer seine beiden außenpolitisch wichtigen Minister gleich einmal auf Dienstreisen auf den Kontinent. Verteidigungsminister John Healey fuhr in die Ukraine, um dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyi weitere Waffenlieferungen und politische Rückendeckung zu versprechen. Außenminister David Lammy besuchte Deutschland, Polen und Schweden.

Unschöne Worte

Der neue Herr im gewaltigen Foreign Office – seit der Zusammenlegung mit dem Entwicklungshilfe-Ressort offiziell FCDO für Foreign, Commonwealth and Development Office genannt – fiel bisher eher durch seinen Blick über den großen Teich auf. Der 51-Jährige ist gut bekannt mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama, hat aber zuletzt getreu seinem Motto "progressiver Realismus" auch enge Kontakte zu Republikanern gepflegt, darunter auch zu Trumps Neo-Vizepräsidentschaftskandidaten J. D. Vance. Lammy stellt gute Beziehungen zum Weißen Haus in Aussicht, "egal, mit wem wir es zu tun haben".

Damit ist natürlich Ex-Präsident Donald Trump gemeint, dem die Umfragen gute Chancen auf eine Wiederwahl im November einräumen. Wie Lammy 2017 über den damaligen Präsidenten dachte, hat er in einem Artikel für das Time Magazine mitgeteilt: "Trump ist nicht nur ein Frauenhasser, Sympathisant von Neonazis und Soziopath. Er ist eine ernsthafte Bedrohung für die internationale Ordnung."

Ein Glück, dass Außenminister den US-Präsidenten nur selten zu Gesicht bekommen. Im Kreis der EU-Ministerkolleginnen will sich Lammy im September sehen lassen, anders als sämtliche Tory-Vorgängerinnen und -Vorgänger hat er die entsprechende Einladung angenommen. Doch zunächst mal Blenheim: Die dortige Konferenz stelle eine "goldene Gelegenheit für einen Neuansatz" dar, glaubt Professor Anand Menon vom Thinktank Ukice. (Sebastian Borger aus London, 16.7.2024)