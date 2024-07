"House of the Dragon", Episode 5: Oh, Männer sind allzeit bereit … / Ein Single Malt aus dem Milchregal: "Mord auf Shetland" auf Prime Video

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat das als rechtsextremistisch eingestufte "Compact"-Magazin verboten. imago images/Andre Lenthe

Hier finden Sie die Beiträge von derStandard.at/Etat vom Dienstag:

AfD schäumt: Was bedeutet das deutsche Verbot des "Compact"-Magazins? Innenministerin Faeser begründete das Verbot damit, dass Compact ein "zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene". Scharfe Kritik der AfD

Olympische Spiele: ORF berichtet fast 500 Stunden live. Der Start erfolgt am 24. Juli mit dem Olympischen Fußballturnier. Der ORF ist in Paris ist mit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten

"House of the Dragon", Episode 5: Oh, Männer sind allzeit bereit … Männer gewinnen in dieser Folge an Macht. Sie machen nicht nur Probleme, sie haben auch welche. Krieg und Mord gehen auch an ihnen nicht spurlos vorbei

Ein Single Malt aus dem Milchregal: "Mord auf Shetland" auf Prime Video. In Staffel sechs muss sich Ermittler Jimmy Perez um das Verschwinden eines Mannes kümmern. Unbedingt in Originalfassung schauen!

Allein unter Machos: Natalie Portman in "Lady in the Lake" auf Apple TV+. Baltimore, 1966: Zwei Frauen wurden ermordet, eine weiß, eine schwarz. Die jüdische Hausfrau Maddie heuert als Investigativjournalistin an - ab Freitag auf Apple TV+

"Grey's Anatomy": Jessica Capshaw erzählt von Fehlgeburt. Die Situation sei für sie "sehr schockierend und zutiefst traurig" gewesen, schildert die Schauspielerin in ihrem Podcast

Switchlist: "Denen man nicht vergibt" und "Predestination": TV-Tipps für Dienstag. Außerdem eine Reportage über das Leben auf dem Polenmarkt, "Report" und eine Doku über die Antifaschistin Käthe Leichter

Das Etat-Team wünscht Ihnen einen angenehmen Nachmittag!