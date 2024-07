Hamburg war für Sebastian Ofner keine Reise wert. AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Hamburg – Sebastian Ofner hat in der ersten Runde des ATP-500-Sandplatzturniers in Hamburg aufgeben müssen. Der Steirer lag am Dienstag gegen den argentinischen Qualifikanten Marco Trungelliti mit 1:6,3:4 zurück, ehe er nach einem gewonnenen Aufschlagsspiel die Partie nicht mehr fortsetzte. Der Grund für die Aufgabe des Weltranglisten-50. war zunächst nicht bekannt.

Ofner, in Hamburg erstmals im Hauptbewerb dabei, erwischte einen denkbar schlechten Start. Österreichs Nummer eins verlor im Premierenduell mit dem 34-jährigen Argentinier in Satz eins zweimal den Aufschlag und ließ selbst acht Breakbälle ungenutzt. Auch zu Beginn des zweiten Durchganges kam Ofner nicht in Fahrt, kassierte neuerlich ein frühes Break zum 1:2. Anschließend hielt der 28-Jährige zweimal seinen Aufschlag, ehe es zur Aufgabe kam.

In der kommenden Woche hatte Ofner ein Antreten beim Heimturnier in Kitzbühel geplant, ehe Ende Juli die Olympischen Spiele in Paris anstehen. (APA, 16.7.2024)