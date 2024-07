Prost? Österreich bleibt ein "Hochkonsumland". IMAGO/Peter Henrich / HEN-FOTO

Höchst problematische Zweiklassenjustiz: Mit Worten wie diesen zerreißt die Pilnacek-Kommission die Justiz (und Politik) in der Luft. Notabene gelte das nur für öffentlichkeitswirksame Fälle, prinzipiell funktioniere die Justiz sehr gut. Erstaunliches findet sich in den "Detailempfehlungen" der Experten: nämlich der "dringende" Rat, die Justiz möge ein "strukturiertes betriebliches Suchtpräventions- und Hilfsprogramm etablieren".

Führt zu einem völlig anderen Thema, stimmt, aber dass es derlei Programme für die Justiz nicht gibt, überrascht – wundern muss es angesichts des lockeren österreichischen Umgangs mit Alkohol(-Problemen) aber nicht.

Laut Sucht- und Drogenberichten 2023 wird zwar weniger Alkohol getrunken, trotzdem bleibt Österreich "Hochkonsumland". 15 Prozent der Bevölkerung sprechen dem Alkohol in "gesundheitsgefährdendem Ausmaß" zu, Männer sind doppelt so stark betroffen wie Frauen. In der Gesellschaft ist das alles tabu, erst recht in der angeblich besseren.

Aber gut, man mag ja kein Spielverderber sein. Ist doch nett, wenn wir im Hochkonsumland Spaß haben beim Trinken – und damit das so bleibt, wird allerhand geboten. Im Burgenland etwa findet im Herbst wieder der "etwas andere Marathon" statt, wie die Organisatoren werben: laufen und zwischendurch 15 "Genussstationen", an denen Winzer Wein und Snacks bereithalten.

In jeder Hinsicht also: Prost, Österreich! (Renate Graber, 16.7.2024)