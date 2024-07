Der Bergbaukonzern Rio Tinto begrüßt die Entscheidung eines serbischen Gerichts, die Annullierung der Abbaulizenz aufzuheben. REUTERS/David Gray

Belgrad/Berlin – Die Chancen für serbische Lithium-Lieferungen an die EU sind wieder gestiegen, nachdem ein Gericht vor wenigen Tagen die Entscheidung der serbischen Regierung von 2022 aufgehoben hat, nach der dem Bergbaukonzern Rio Tinto wegen fehlender Umweltschutzmaßnahmen die Lizenz entzogen worden war. Der Konzern begrüßte die Entscheidung und teilte mit, das Projekt werde strengen Umweltauflagen unterworfen sein, einschließlich einer "ausgedehnten Phase" von Rechts-, Umwelt- und Genehmigungsverfahren und öffentlichen Konsultationen vor der Umsetzung.

Hier, im westserbischen Jadartal, würde die Lithiummine gebaut werden. AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Lithium wird vor allem für den Bau von Batterien, zum Beispiel für E-Autos, gebraucht. Die europäische Industrie sucht seit Jahren Lieferanten in aller Welt und steht dabei in hartem Wettbewerb mit China, das auf dem Gebiet der E-Autos mittlerweile führend ist. Lieferungen aus Serbien könnten einen Schub für die Belieferung der Autokonzerne in Europa für die Produktion von E-Autos auslösen. Das 2,4 Milliarden Dollar (2,2 Mrd. Euro) teure Jadar-Lithiumprojekt in Westserbien könnte 90 Prozent des derzeitigen europäischen Lithiumbedarfs decken und das Unternehmen zu einem führenden Produzenten des Rohstoffes machen.

Der serbische Privatsender N1 TV berichtete, Bundeskanzler Scholz und der EU-Vizepräsident Maroš Šefčovič würden am 19. Juli nach Belgrad reisen, um eine Absichtserklärung zwischen der EU und Serbien über eine strategische Partnerschaft in Bezug auf nachhaltige Rohstoffe, Lieferketten für die Batterieproduktion und Elektrofahrzeuge zu unterzeichnen.

Kritik von Umweltschützern

Der geplante Lithiumabbau hat in Serbien zu einem Streit geführt, weil Umweltschützer Rio Tinto massive mögliche Umweltschäden vorwarfen. Rio Tinto hatte wegen der Proteste seine Planung deutlich überarbeitet. Serbische Umweltschützer kritisierten, dass der Lithiumabbau immer noch zu massiven Schäden führen würde, und forderten Deutschland auf, lieber heimische Quellen zu nutzen. Serbiens Bergbau- und Energieministerin Dubravka Đjedović Handanović sagte dagegen der Nachrichtenagentur Tanjug, das Jadar-Projekt stelle "die Zukunft der wirtschaftlichen Positionierung Serbiens in Europa" dar.

Umweltschützerinnen und -schützer demonstrieren in Loznica, im Westen von Serbien, wo die Mine entstehen soll. AFP/VLADIMIR ZIVOJINOVIC

Tatsächlich gibt es auch in Deutschland Lithiumvorkommen, aber in einem geringeren Umfang. Die Firma Zinnwald Lithium GmbH hatte vergangenen Freitag mitgeteilt, dass sie ihre geplante Produktion in einer Mine in Sachsen von 12.000 Tonnen pro Jahr auf bis zu 18.000 Tonnen erhöhen wolle. Im Februar hatte sie bekanntgegeben, dass das Lithium-Vorkommen bei Zinnwald deutlich größer sei als ursprünglich erwartet. Ein Abbau soll aber frühestens 2028 erfolgen. Untersucht wird auch die Gewinnung von Lithium am Oberrheingraben durch Tiefengeothermie.

Chinesische Firmen haben sich in vielen Ländern die Lithiumminen und die Weiterverarbeitung gesichert. Chinas Präsident Xi Jinping hatte auf seiner Europareise auch Station in Serbien gemacht. Weil Batterietechnik inzwischen aber von der EU und Deutschland als strategisch wichtiger Bereich eingestuft wird, bemühen sich europäische Hersteller und Regierungen um größere Unabhängigkeit von China. (APA, 16.7.2024)