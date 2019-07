Wissenschaftsminister Johannes Hahn will im Kampf gegen die - zuletzt von der OECD kritisierten - hohen Drop-Out-Raten an den Universitäten von 35 Prozent, dass die Lehre an den Unis verbessert wird. "Da liegt einiges im Argen. Ehrlich gesagt: Wenn nicht spannend vorgetragen wird, kann die Grundleidenschaft noch so hoch sein, da sinkt das Interesse rapid", spricht sich Hahn in der neuen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins "trend" dafür aus, die "Qualität der pädagogisch-didaktischen Ausbildung an den Universitäten zu heben".

Zeit der Lehre verlängern

Hahn ist der Meinung, dass man "bei der pädagogischen Ausbildung der Kollegen und Kolleginnen sehr wohl etwas tun kann". Er verweist auf England, wo "Lehrende nur mehr berufen werden, wenn sie eine pädagogisch-didaktische Ausbildung absolviert haben". In Studienrichtungen, "wo es Dränglereien gibt", will Hahn "darüber nachdenken, ob man die Zeit der Lehre über das ganze Jahr erstreckt. In England wird das praktiziert. Wir haben jetzt fünf Monate im Schnitt pro Jahr keine Lehrtätigkeit."

Zugangsregelungen für einzelne Studienrichtungen sind Hahn "unsympathisch", diese Maßnahme ergreife er nur, "wenn ich es nicht vermeiden kann". Die derzeit geltende, bis Jahresende befristete Möglichkeit für die Unis, Zugangsbeschränkungen in acht Studienfächern zu erlassen, will Hahn "wahrscheinlich nicht für alle Fächer weiter verlängern". Auf jeden Fall sollen laut Minister die Beschränkungen in Medizin, Psychologie und Zahnheilkunde bleiben, Diskussionen gebe es noch im Bereich der Betriebswirtschaft. "Da habe ich noch keine abschließende Meinungsbildung", sagte Hahn.

Auswahl bei Master- und Doktorat

Die hohen Drop-Out-Raten an heimischen Universitäten "auf mangelnde Information, welche Studienmöglichkeiten es gibt" zurück, auch gäbe es "falsche Vorstellungen davon, was einen auf der Uni erwartet". Er will gemeinsam mit Bildungsministerin Claudia Schmied an verbesserter Beratung an den Schulen arbeiten. Sobald die dreistufige Studienarchitektur Bachelor-Master-Doktorat überall existent sei, könne er sich "eine Auswahl bei Master- und Doktorat -Studien vorstellen, aber nur, wenn der Bachelorabschluss auch von der Wirtschaft akzeptiert wird." (apa/red)