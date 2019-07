Eine Volksschule in Oberösterreich überlegt ein Verbot von Spaghettiträger-Tops, weil die Buben anzügliche Bemerkungen gemacht haben

Den Spaghettiträgern droht das Aus. Zumindest in der Volksschule von Viechtwang. Foto: DER STANDARD/ Fischer

Viechtwang - Sommer, Sonne, Sonnenschein, und es blitzt deutlich mehr Haut. Spaghettiträger-Leibchen haben angesichts der warmen Außentemperaturen Hochsaison. Doch wie viel Haut dürfen Mädchen in der Volksschule zeigen? Mit dieser Frage beschäftigt sich kommenden Mittwoch das Schulforum der Volksschule Viechtwang in Oberösterreich. Anlassfall dafür, dass eine allzu neckische Kleidung auf der Tagesordnung steht, ist eine Klasse der kleinen Schule. "Es gibt Probleme in einer Klasse. Die Buben haben die Dirndln mit Träger-Shirts gepflanzt und anzügliche Bemerkungen gemacht. Und es sind auch eindeutig zweideutige Zeichnungen aufgetaucht", erzählt Direktor Florian Kammerstätter.

Eltern-Vernunft gefragt

Die Lehrerin hätte sich "vertrauensvoll" an ihn gewandet und in der Klasse das Problem thematisiert. "Sexualität ist halt auch schon in der Volksschule ein Thema. Wir haben dann beschlossen, das Schulforum entscheiden zu lassen", erzählt Kammerstätter.

Für ein Verbot wird sich der Schuldirektor aber nicht einsetzten. "Ich würde eher an die Vernunft der Eltern appellieren, die Kinder passend zu kleiden. Ich weiß aber natürlich nicht, wie sich das Forum entscheiden wird", stellt Kammerstätter klar. Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer rät auf Standard-Anfrage zu einem "umgehenden Gespräch" mit Eltern, ein grundsätzliches Verbot sei aber "die falsche Methode".

Bereits einmal erschütterte zu viel nackte Haut das oberösterreichische Schulsystem. In Ohlsdorf sprach sich im April 2004 das Schulforum der örtlichen Hauptschule gegen bauchfreie Kleidung hinter der Schulbank aus. Bei Spaghettiträger-Tops zeigte man sich zumindest damals in der Hauptschule Ohlsdorf noch toleranter: So lange diese "nett anzusehen" und nicht "zu extrem" seien. (Markus Rohrhofer/DER STANDARD, Printausgabe, 11. Juni 2008)