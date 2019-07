Auch in Deutschland gilt nun Handyverbot am Steuer

- Das Interesse an Osterurlauben sei auch heuer ungebrochen stark, freute sich Montag Katja Polajnar vom größten heimischen Tourismuskonzern, dem Österreichischen Verkehrsbüro. Bei den mehrtägigen Städteflügen dominierten wärme- und schönwettersichere Destinationen wie Florenz, Barcelona oder Saloniki. Für ein- bis zweiwöchige Osterurlaube hingegen stünden die Kanaren und auch Tunesien hoch im Kurs, bilanzierte Polajnar im S-Gespräch.

Ebenfalls im Osterurlaubstrend lägen österreichische Skigebiete, wenngleich diese ob der herrschenden Schneeverhältnisse heuer bei weitem nicht so ausgebucht seien wie im Vorjahr. Am beliebtesten seien aber Osterferien in den zahlreichen Wellness- und Thermalhotels etwa im Burgenland, der Steiermark oder in Oberösterreich, so die Urlaubsexpertin. Und sowohl Richtung Piste als auch Richtung Schwefelteich werden sich Tausende Osterurlauber in ihren Fahrzeugen stauen.

Zeitgleich mit Österreich ist am 7. April auch in Dänemark, Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Osterferienbeginn. In Deutschland gilt nun übrigens wie in Österreich ein Handyverbot am Steuer. Wer ohne Freisprechanlage beim Telefonieren erwischt wird, zahlt. In Deutschland und Österreich werden Gendarmerie und Polizei während der Osterferien generell mehr Verkehrskontrollen durchführen - besonders Geschwindigkeit und Abstand werden geprüft. Immerhin: Bei Verkehrsunfällen wurden allein in der vergangenen Woche wieder elf Menschen getötet. Als Hauptursachen gelten nicht angepasste Geschwindigkeit, Vorrangverletzung, Unachtsamkeit und Übermüdung. Sechs der Getöteten hatten den Gurt nicht umgeschnallt.

Die meisten Urlauber werden jedenfalls kommenden Samstagvormittag unterwegs sein. Und stauen werden sie in Vorarlberg auf der Rheintalautobahn, in Tirol auf der Inntalautobahn und den Verbindungen über Fern- und Reschenpass. In Salzburg wird es auf der Tauernautobahn im Bereich Salzburg-Stadt und vor den Tunnels stauen, in Oberösterreich vor allem auf der Westautobahn vor der Baustelle bei Mondsee. Und wer von Wien in den Süden unterwegs ist, wird auf der Südautobahn vor den Tunnels im Packabschnitt und zwischen Klagenfurt und Villach mehr stehen als fahren.

Wartezeiten wird es auch an den Grenzen zu Ungarn in Nickelsdorf, Klingenbach und Heiligenkreuz geben. Auch Richtung Tschechien, in Wullowitz, Drasenhofen und Kleinhaugsdorf, sind längere Grenzaufenthalte vorprogrammiert. Je nachdem was sich bei der Maul- und Klauenseuche tut, kann es zusätzlich zu Behinderungen durch Desinfektionen kommen.

Die zweite Reisewelle rollt am Karfreitag los, erfahrungsgemäß Richtung Westen und Süden. Der Höhepunkt wird Samstag zusammen mit dem ersten Schub der Heimkehrer erwartet. Dienstag nach Ostern - Schulbeginn ist Mittwoch - wird der Heimreiseverkehr am Nachmittag die Straßen verstopfen. (APA/fei)(DER STANDARD, Printausgabe, 3.4.2001)