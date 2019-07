Die Manuskripte waren in Medienkreisen sehr begehrt. In dieser Woche kommt das Werk nun als Buch auf den Markt. Wer jedoch eine Abrechnung der Frau, die 14 Jahre an der Seite von RTL-Gründer Helmut Thoma gearbeitet und gelebt hat, erwartet, wird enttäuscht. Obwohl Thoma seine Frau verließ, ist er für sie ein "Genie" und ein "Partisan der Medienwelt". Eine Abrechnung ist das Buch der Luxemburgerin dennoch geworden: Sie nahm sich vor allem die österreichischen Landsleute ihres Mannes vor - allen voran Informationschef Hans Mahr.Ihn bezeichnet sie konsequent als "Mahrhansi" und beschreibt ihn als "servilen Schmeichler", der es zuerst mit Schleimereien und dann mit dem Sägen am Stuhl ihres Mannes probiert habe. Exklusiv enthüllt sie, dass sich der ehemalige Krone-Journalist Schlagobers aus seiner Heimat einfliegen lässt und Lammnüsschen mit Dijon-Senf isst.Pikant ist jene Szene, in der die Autorin beschreibt, dass Mahr einst nackt vor ihr stand, als er bei den Thomas übernachtet habe. Als ihr Blick "an dieser nackten, blässlich wirkenden Leptosomen-Gestalt entlang wanderte", habe sie an den Film "Bonjour Tristesse" denken müssen, offenbart die Autorin in bestem Bild-Stil. Thoma meinte in einem Interview dazu: "Hätte sie Halleluja sagen sollen?"Weniger intim sind die Beschreibungen der Autorin über Gerhard Zeiler, der Thoma nachfolgte und sie selbst als RTL-Stiftungschefin entließ. Ihn charakterisiert sie als kalten Karrieristen, den nur Zahlen interessierten.Wer an solchen Anekdoten aus dem Leben der RTL-Macher und Klatsch à la Explosiv interessiert ist, für den hat das Buch Unterhaltungswert. Hohes Niveau kann aber nicht erwartet werden. (Alexandra Föderl-Schmid, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 5. 10. 2001)