Anstoß für ersten Fußball-Index Europäische Großklubs wie ManU, Juventus Turin oder Borussia Dortmund sollen nun auch die Anleger jubeln lassen

Frankfurt - Der Betreiber europäischer Aktienindizes, Stoxx Ltd., hat den ersten Aktienindex für europäische Fußballvereine aufgelegt. Der neue Dow-Jones-Stoxx-Football-Index, der 33 an europäischen Börsen notierte Aktien von Fußballclubs beinhaltet, ist seit Montag in Kraft, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Die fünf größten Werte gemessen an der Gewichtung seien Juventus Football Club SpA, Manchester United Plc, S.S. Lazio, Borussia Dortmund und AS Roma. Die Gewichtung der Aktien in dem Index berechne sich aus der Marktkapitalisierung des so genannten Streubesitzes (Free Float). Das maximale Gewicht sei auf zehn Prozent begrenzt, um eine zu große Dominanz eines Wertes zu verhindern. "Wir hoffen, dass es der Fußball-Index den Europäern ermöglicht, die Leistung der Fußballvereine zu verfolgen, genauso wie sie die Aktienmärkte anhand des Dow Jones Euro Stoxx 50 folgen können," sagte der Managing Director von Stoxx, Scott Stark.(APA/Reuters)