STANDARD: Gibt es bereits Ideen für ein Folgeprojekt?

Reichmann: Es gibt ein melancholisches Kärntner Volkslied "Is schon still uman See". Möglicherweise könnte sich daraus etwas ergeben, so in etwa "Stil uman See" – also tatsächlich sollte es mehr mit Style, Mode zu tun haben. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Mir geht’s in den meisten Projekten um das Alltägliche. Erst im Nachhinein kommen dann die Interpretationen. (max, X.7.2019)