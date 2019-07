Joghurtig

Was aussieht wie ein Babyfläschchen, ist ein Ayran-Behältnis, erstanden beim türkischen Supermarkt des Vertrauens. Gegen die Konkurrenz kann das "Balkan Süt Ayran", hergestellt in Bulgarien, aber wenig ausrichten. Die milde Flüssigkeit ist schlierig, das Joghurt setzt sich am Boden ab: Es empfiehlt sich, das Produkt vor Gebrauch ordentlich durchzuschütteln.

Balkan Süt Ayran, bei Yenbo-Supermarkt, 1020 Wien, 250 ml, 0,40 Euro

2 von 6 Punkten