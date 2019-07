Zack! Bumm! Sitz!

Das Vitra Design Museum im deutschen Weil am Rhein zeigt die Ausstellung "Living in a Box. Design und Comics". Dabei sind Möbelstücke ebenso zu sehen wie Comics aus mehreren Jahrzehnten, in denen Möbelobjekte ihren Auftritt haben. Bis 20. Oktober 2019.

www.design-museum.de