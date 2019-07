Piburger See, Tirol

Der Piburger See, liegt im Landschaftsschutzgebiet Achstürze-Piburger See oberhalb von Oetz im Ötztal. Er wurde bereits 1929 zum Naturdenkmal erklärt und gilt gemeinhin als "Naturjuwel". 14 Hektar ist er groß und maximal 25 Meter tief. Auch im Hochsommer kann man sich in dem Gebirgssee gut erfrischen, erreicht der doch eine Wassertemperatur von durchschnittlich 21 Grad Celsius.

Größtenteils von Wald umgeben, gibt einige flachere Bereiche am Ost- und Westende des Sees. Der See ist zu Fuß vom Weiler Piburg in 15 bis 20 Minuten, von Oetz in 30 Minuten zu erreichen. Vom Parkplatz aus gelangt man in einigen Minuten den See. Am südöstlichen Ende befindet sich eine öffentliche Badeanstalt mit Bootsverleih und Restaurant und Sonnenterrasse.