Wien – Am Montag beginnt das Werbefestival in Cannes, aus Österreich sind 66 Einreichungen um die Werbelöwen im Rennen. Die heimischen Einreichungen kommen unter anderem von Armin Walcher, Content Garden Technologies, DDB Wien, EN GARDE Interdisciplinary, Sozial-Unternehmen Lebensraum Heidlmair, Heimat Wien, Jung Von Matt/Donau, Kobza And The Hungry Eyes (KTHE), Mömax, Red Bull, Runtastic, Snapscreen Application, VMLY&R, Wien Nord und Zumtobel Group. Die Löwen werden in 27 Kategorien vergeben. Insgesamt wurden dieses Jahr rund 31.000 Arbeiten aus 89 Ländern eingereicht.

Erste Shortlistplätze für Österreich

Vor dem offiziellem Start am Montag wurden schon am Sonntag die ersten Shortlists veröffentlicht. Jung von Matt/Donau ist bei Film Craft nominiert, Chancen auf einen Löwen haben die "Unstoppable"-Kampagne für die Erste Bank und die Weihnachtskampagne mit Igel Henry, ebenfalls für die Erste Bank und Sparkasse.

"Unstoppable"-Kampagne

dynamikeb71

"Christman" mit Igel Henry

Ads of Brands

Kaitlyn Chang juriert bei Innovation

De österreichische Festivalrepräsentanz ORF-Enterprise entsendet dieses Jahr wie berichtet Kaitlyn Chang als Jurymitglied an die Cote d’Azur. Sie entscheidet über die Gewinner in der Kategorie Innovation mit. Sie ist Chief Operating Officer von Kobza and the Hungry Eyes.

Juriert im Juni beim Werbefestival von Cannes in der Kategorie Innovation: Kaitlyn Chang (KTHE). Foto: dina lee

Young Lions Competition

Auch dieses Jahr findet in Cannes wieder der Nachwuchsbewerb Young Lions Competition statt. In den drei Kreativkategorien, die in Zusammenarbeit mit dem Creativ Club Austria ausgetragen wurden, treten Stefanie Wurnitsch und David Gallo in der Kategorie "Design" an. Luca Müller und Katina Fitsch sowie Anna Kalina und Rebecca Rainer vertreten Österreich in den Kategorien "Digital" und "PR".

In der Media-Kategorie, die im nationalen Vorentscheid von der ORF-Enterprise als offizieller Festivalrepräsentanz ausgetragen wurde, werden Cosma Handl und Maximilian Deimel bei der Young Lions Competiton in Cannes antreten. Das Festival findet endet am 21. Juni. (red, 16.6.2019)