Freunden steht man grundsätzlich gerne zur Seite und ist für sie da, wenn sie einen brauchen. Gibt es Situationen, in denen das nicht so ist?

Sind Sie bedingungslos für Ihre Freunde da, wenn diese Sie brauchen? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/LoveTheWind

Mit wirklich guten Freunden geht man durch dick und dünn, setzt sich für sie ein, hört ihnen zu und ist für sie da. Man kann ehrlich mit ihnen sein, verzeiht ihnen vieles und schätzt sie so, wie sie sind, mit allen Stärken und Schwächen. Umgekehrt erwartet man das meist auch von ihnen.

Grenzenlose Freundschaft?

Vor allem bei langjährigen Freundschaften kann man auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen und weiß, was man bestimmten Freunden geben und was man umgekehrt von ihnen erwarten kann. Auf gegenseitige Unterstützung vertrauen zu können – sei es in persönlichen Krisen, Krankheit oder einfach nur beim Umzug in eine andere Wohnung – zeichnet eine gute Freundschaft aus. Meist stellt man für nahestehende Personen seine eigenen Bedürfnisse gern zurück, und wenn diese einen brauchen, tut man ihnen einen Gefallen und steht ihnen bedingungslos zur Seite. Und dennoch ist es eine Frage der Balance und der Intensität.

Was tun Sie für Ihre Freunde gern?

Und was geht zu weit? In welchen Situationen würden Sie umgekehrt auf Ihre Freunde zählen? Fällt es Ihnen schwer, sich bedingungslos für Ihre Freunde einzusetzen? Und erwarten Sie eine Gegenleistung dafür? Haben Sie Schwierigkeiten, Freunde um Hilfe zu bitten? (mawa, 25.6.2019)