Wien – Wer künftig in Wien einen Hund halten will, muss ab 1. Juli einen Sachkundekurs absolvieren und bei der Anmeldung des Tieres den entsprechenden Nachweis vorlegen. Ausgenommen davon sind jene Besitzer, die in den zwei Jahren zuvor bereits einen Hund gehalten haben. Am Mittwoch wurden nähere Details zur Neuerung präsentiert. Die Maßnahme soll in einem Jahr evaluiert werden.

Künftig müssen potenzielle Hundebesitzer einen mindestens vierstündigen Kurs absolvieren, in dem Grundkenntnisse über die Anschaffung, Haltung, Pflege und Erziehung der Tiere sowie rechtliche Bestimmungen vermittelt werden. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Die Einheiten werden nur von "autorisierten Hundeexperten" angeboten, heißt es.

Keine Prüfung

Informationen zu den Kursorten und Kontaktdaten der Vortragenden gibt es auf dieser Webseite nachzulesen. Die für Tierschutz zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) beruhigte außerdem: "Es gibt keine Prüfung am Schluss." Vielmehr gehe es bei der Maßnahme um Bewusstseinsbildung: "Es geht darum, zukünftige Hundebesitzer darauf vorzubereiten, was auf sie zukommt." Auch in anderen Bundesländern wie der Steiermark und Oberösterreich funktioniere die Maßnahme sehr gut.

Zufrieden ist auch der grüne Koalitionspartner. Grünen-Tierschutzsprecher Rüdiger Maresch sieht damit gewährleistet, "dass Hundehalter die elementaren Kenntnisse zur tiergerechten und sicheren Hundehaltung bekommen, bevor sie einen Hund anschaffen". Aber nicht nur: Es wurde betont, dass die Kurse allen Interessierten offenstehen – also auch jenen, die bereits einen oder auch keinen Hund besitzen.

Aktion zum Start

Ein Zuckerl gibt es für all jene, die sich besonders schnell zu einem Sachkundekurs anmelden: Die ersten 100 Absolventen, die ihren Nachweis bis 31. Juli erbringen (per Mail an: hunde-kunde@tow-wien.at), erhalten einen Gutschein für die freiwillige Prüfung zum "geprüften Stadthund". Das ist der frühere "Freiwillige Wiener Hundeführschein". Dabei wird die Großstadttauglichkeit des Mensch-Hund-Gespanns in der Theorie und in der Praxis getestet. Als Belohnung lockt ein Jahr Befreiung von der Hundeabgabe. (APA, 19.6.2019)