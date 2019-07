Sommerzeit, Urlaubszeit. Mit dem Flugzeug in ein weit entferntes Land in die wohlverdiente Pause vom Alltag jetten, mit der mobilen Klimaanlage die Temperatur in der eigenen Wohnung auf ein erträgliches Maß senken. Dazu noch die Avocados, die im Sommer besonders gut schmecken. Schon klar, das ist alles nicht wirklich toll fürs Klima. Und man versteht natürlich das grundlegende Problem. Doch Hand aufs Herz – wie sehr kümmert einen das wirklich? In der kühlen Wohnung zu sitzen tut einfach gut. Und die gröbsten Konsequenzen tragen zukünftige Generationen und Menschen in weit entfernten Ländern. Selbst ist man hierzulande vom Gröbsten bisher eher verschont geblieben.

"Das Klima ändert sich, warum nicht du?" Ja, warum eigentlich nicht? Foto: APA/LUKAS HUTER

Nach mir die Sintflut?

Wie egal ist Ihnen der Klimawandel – und warum ist er Ihnen egal? Beziehungsweise egal genug, Ihre Lebensweise nicht zu ändern? Woran halten Sie fest, obwohl Sie wissen, dass es dem Klima schadet? Diskutieren Sie im Forum! (aan, 24.6.2019)