Das Grand Palais in Paris hatte es dem Modedesigner angetan. Dort inszenierte Karl Lagerfeld die Präsentation der Chanelkollektionen immer wieder zu bombastischen Großevents, inklusive aufwendiger Kulisse. So wurden etwa ein Space-Shuttle, eine überdimensionale Chanel-Jacke, ein Herbstwald oder ein alpines Dorf in die historische Location integriert.

Ähnlich spektakulär zeigte sich das Grand Palais auch am Donnerstag, 20. Juni. Diesmal war es ganz Karl Lagerfeld gewidmet. Anlässlich seines Todes am 19. Februar veranstalteten die Marken Chanel, Fendi und Karl Lagerfeld eine Gedenkfeier.

2.500 Gäste folgten der Einladung zur Verabschiedung von Karl Lagerfeld im Grand Palais in Paris. An den Wänden waren 56 großformatige Porträtfotos des Modedesigners zu sehen. Das Setting dominierten Lagerfelds Lieblingsfarben schwarz, weiß und rot. Foto: Chanel

Neben Tilda Swinton (Bild) rezitierten auch auch Fanny Ardant, Helen Mirren ... Foto: Chanel / Alix Marnat

... und Cara Delevigne Texte von Lagerfelds Lieblingsautoren. Foto: ap/mori

Pianist Lang Lang spielte Chopin auf dem Grand Piano, das Karl Lagerfeld für den 150. Geburtstag von Steinway designte. Foto: Chanel

Pharrell Williams (Bild) zollte dem Modedesinger ebenso Tribut mit einem Auftritt, wie auch Violinist Charlie Siem, Choreograph German Cornejo mit 17 Tango-Tänzern und Jookin Tänzer Lil Buck. Foto: Chanel

Zum Finale applaudierten Wegbegleiter und Freunde dem Modedesigner auf der Bühne. Foto: Chanel

Bei der Gedenkfeier durfte natürlich Karl Lagerfelds Nachfolgerin bei Chanel nicht fehlen: Virginie Viard. Foto: Chanel

Auch Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour und Chanel-Modepräsident Bruno Pavlovsky nahmen Abschied von Karl Lagerfeld. Foto: Chanel

Lagerfelds Muse der 90er-Jahre Claudia Schiffer war ebenfalls vor Ort im Grand Palais. Foto: Chanel

Unter den Gästen waren auch die monegassische Fürstenfamilie – vertreten durch Charlotte Casiraghi, Prinzessin Caroline von Hannover, Andrea Casiraghi – sowie die Gattin des französischen Präsidenten, Brigitte Macron. (v. l. n. r.) Foto: Chanel

