An ihm ist nicht viel dran. Der Flipflop besteht aus nicht mehr als einer Sohle und einem Zehensteg aus Gummi oder Naturkautschuk, seine Daseinsberechtigung beschränkt sich auf die warmen Monate im Jahr. Dem Erfolg des Gummischuhs hat das alles keinen Abbruch getan. Kaum jemand hat einen Sommer ohne die Zehenstegsandale verbracht. Nur die Modemenschen schauten in den letzten Jahren mit einem Naserümpfen auf das Stück Gummi herab: Flipflops standen auf einer Stufe mit Ballermann und Dosenbier. Sie galten als billige Begleiter mit Ablaufdatum.

In den vergangenen Jahren hatte man sich mit vermeintlich lässigeren Modellen ausgetobt: Ob Birkenstocks oder Adiletten, es wurde so ziemlich jedem Freiluftmodell der Vorzug gegeben. Sogar die Crocs schafften es auf die Laufstege. Nun ist die Rehabilitation in vollem Gange. Die anderen Schlapfen dürfen zwar auch noch an die frische Luft, doch die modische Speerspitze besinnt sich auf jenen billigen Kollegen mit dem angeknacksten Ruf.

Für den Strand: der Flipflop in seiner natürlichen Umgebung Foto: Getty Images/iStockphoto

"Flipflops sind die neuen Slides", vermeldete die deutsche "Vogue" schon im vergangenen Sommer, zum Beweis zeigte man die Dänin Pernille Teisbæk, die während der Pariser Modewoche in gelben Modellen des brasilianischen Herstellers Havaianas zu den Schauen latschte. Nun zog Vetements-Designer Demna Gvasalia nach. Er lackierte seinen Männermodels die Fußnägel und zog ihnen jene lang verschmähte Gummilatsche über. Leandra Medine, Gründerin des Webmagazins "Man Repeller", hat schon im Mai den Flipflop zum "Sandalentrend Nummer eins" ausgerufen.

Leandra Medine, Gründerin des Webmagazins "Man Repeller", zieht auch auf Gummi durch die Straßen.

Vetements-Designer Demna Gvasalia zog den Models Gummischuhe an. Foto: LUCAS BARIOULET / AFP

Überhaupt hat sich der Schuh zu den Mode-Influencerinnen durchgesprochen. Sie tragen die flache Casual-Variante aus Kunststoff genauso wie die Luxusversion der Zehenstegsandale.

Luxus-Flipflops des schwedischen Labels Totême.

Das Label Totême, 2014 von der ehemaligen schwedischen Modebloggerin Elin Kling gegründet, hat mit einem höhergelegten Ledermodell gerade besonderen Erfolg. Kaum eine Influencerin mag auf die S-Klasse unter den Flipflops verzichten. Es sieht aus, als sei das Rehabilitationsprogramm nicht so schnell beendet. (Anne Feldkamp, 27.6.2019)