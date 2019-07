Für

Die Pflegekosten werden in den kommenden Jahren steigen, so viel steht fest. In den nächsten Jahren ist ein deutlicher Schub in der Langzeitpflege zu erwarten, bis 2050 soll die Zahl der Pflegegeldbezieher von 462.000 auf 750.000 Menschen steigen.



Derzeit ist das System steuerfinanziert: Ob ein Wechsel zu einem beitragsfinanzierten Modell – einer Pflegeversicherung – sinnvoll ist, hängt von vielen Faktoren ab.

Bei einer staatlichen Pflegeversicherung wird Pflege als Risiko wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit eingestuft, es ist ein solidarisches Versicherungssystem. Auch wenn es keinen aktiven Wunsch nach einem Wechsel des Systems gibt, ist laut Umfragen die Zustimmung zu einem beitragsfinanzierten System hoch, sagt Ulrike Schneider von der Wiener Wirtschaftsuniversität: "Das Prinzip Leistung und Gegenleistung schafft in der Bevölkerung Akzeptanz." Das sei vielen wichtig, obwohl die Leistung nur im schlimmsten Fall erfolgt, wenn es Bedarf dafür gibt, erläutert sie.

Der Vorteil eines beitragsfinanzierten Systems ist die Zweckwidmung, sagt Monika Riedel vom Institut für Höhere Studien: "Das Geld steht definitiv für die Pflege zur Verfügung, die öffentliche Hand hat ein fixes Budget", doch die Flexibilität eines steuerfinanzierten Systems gehe verloren.

Viele hätten Angst, sich im Alter die Pflege nicht leisten zu können, meint Alexander Biach, scheidender Chef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger. "Eine Pflegeversicherung sichert bei sozialen Risiken ab", sagt Biach. Er rechnet auch mit einer österreichweiten Vereinheitlichung des Angebots durch eine Bündelung bei einer Versicherung. Denn derzeit seien etwa die Zugangsvoraussetzungen für Pflegeheime oder die Ausgestaltung der Leistungen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Wird Pflege Versicherungssache, erwartet sich Biach ein Umdenken: "Versicherungen handeln aus Eigeninteresse, damit der Versicherungsfall nicht eintritt", ist er überzeugt. So könne endlich der Fokus verstärkt auf Prävention gelegt werden.