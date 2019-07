Pro von User "kerihuelo"

Sehr gut! Nichts anderes war zu erwarten. Über kurz oder lang wird das wohl in allen bewohnten Gebieten so umzusetzen sein! Die Zeiten, in denen sich die Menschen dem Diktat des motorisierten Individualverkehrs unterzuordnen hatten, sind vorbei. Irgendwann werden die Menschen nicht verstehen, dass zum Beispiel Kleinkinder dazu angehalten wurden, in der Stadt jedem Auto prinzipiell Vorrang einzuräumen. Wohnstraßen, Begegnungszonen zeigen, dass es auch anders geht. In Zukunft werden die Autos in der Stadt höchstens geduldet. Vorrang haben die Menschen! Rennen kann man dann auf abgesperrten Strecken fahren!