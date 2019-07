Es ist heiß. Eine der simpelsten Methoden, um sich abzukühlen, ist die Nutzung von Wassersprays. Das weiß auch die Drogeriekette DM, die nun ein solches im Sortiment hat. Auf Facebook postete sie ein Foto des Angebots und schrieb dazu: "Das Balea Wasserspray ist perfekt geeignet für eine kleine Erfrischung." Zudem empfiehlt das Unternehmen, das Spray im Kühlschrank zu kühlen und dann auf die Handgelenke zu sprühen.

In der Kommentarspalte regnete es jedoch bald eine Vielzahl an negativen Reaktionen. Das Spray, welches in seiner "Aqua"-Version aus Wasser und Stickstoff besteht, ist nämlich in einer Aluminiumdose verpackt. Aus Sicht zahlreicher Nutzer werde also sinnloserweise überflüssig Müll produziert: Ist die Flasche einmal leer, wird sie weggeschmissen.

"Überflüssig"

"Auf der einen Seite so schön mit Nachhaltigkeit werben und dann so einen Müll in die Regale stellen", kommentiert etwa eine Nutzerin, die die Werbestrategie des Unternehmens kritisiert. "Überflüssig" wird in zahlreichen Kommentaren erwähnt. Einige der Beiträge enthielten ausfällige Formulierungen, weswegen das Social-Media-Team von DM zu einem freundlicheren Umgangston aufrufen musste. Die kritischen Kommentare seien bereits an zuständige Kollegen weitergeleitet worden.

Umweltschädlich

Aluminium gilt zwar als leicht zu recyclen, jedoch ist die Herstellung selbst problematisch, da der Abbau des Ausgangsminerals Bauxit enorm umweltbelastend ist. Zudem enthält das dabei entstehende Abfallprodukt giftige Chemikalien enthält und nicht für weitere Zwecke genutzt werden kann. Alternativ reicht es auch aus, einfach wiederverwertbare Sprühflaschen zu nutzen und diese mit Leitungswasser aufzufüllen. (red, 3.7.2019)