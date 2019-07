Wer sich den Flug mit einem kleinen Snack oder einem alkoholischen Getränk versüßen möchte, wird dafür mitunter ordentlich zur Kasse gebeten. Die Reisesuchmaschine checkfelix.com hat die unterschiedlichen Preise für ein Sandwich und alkoholische Getränke verschiedener Airlines miteinander verglichen und zeigt, wo Reisende ihr bevorzugtes alkoholisches Getränk und Sandwich am günstigsten bekommen.

Die Kosten für die Verpflegung über den Wolken variieren von Airline zu Airline. Foto: Unsplash

Bier

Wer sich über den Wolken ein Bier gönnen möchte, sollte seinen Flug bei Condor, Eurowings, Level oder TUI fly buchen. Bei diesen vier Airlines kostet das "kühle Blonde" lediglich drei Euro. Bei der ungarischen Wizz Air zahlen Gäste für ein Bier 4,50 Euro, bei der österreichischen Ryanair-Tochter Lauda fünf Euro. Ein wenig teurer ist das Bier bei Norwegian (5,50 Euro), "Spitzenreiter" ist Easyjet: Sechs Euro kostet es dort.

Wein

Wer lieber Wein trinkt, liegt offenbar bei TUI fly richtig. Eine kleine Flasche Wein ist hier bereits um vier Euro erhältlich. Die Weinpreise bei Condor und Wizz Air (jeweils 4,50 Euro), Eurowings (fünf Euro) und Level (5,20 Euro) bewegen sich hingegen im preislichen Mittelfeld. Teurer wird es bei Easyjet und Lauda (jeweils sechs Euro), Norwegian ist mit 6,50 Euro am teuersten.

Der Vergleich tabellarisch. Grafik: checkfelix.com

Sekt



Condor gibt's hier am billigsten: Im Airline-Vergleich ist ein Glas Sekt mit 4,50 Euro hier am günstigsten. Etwas mehr kostet der Schaumwein bei Eurowings und TUI fly (fünf Euro) und Level (sechs Euro). Am teuersten ist der Sprudel bei Lauda (sieben Euro), Norwegian (acht Euro) und Easyjet (8,50 Euro). Bei Wizz Air wird gar kein Sekt angeboten.

Sandwiches



Neben Getränken bieten Airlines ihren Fluggästen auch Sandwiches an. Am günstigsten stillen Urlauber ihren Hunger bei Wizz Air. Hier kostet ein Sandwich nur vier Euro. Bei TUI fly (4,50 Euro), Eurowings, Norwegian (fünf Euro), Lauda (5,50 Euro), und Easyjet (sechs Euro) müssen Flugreisende für ein belegtes Brötchen etwas tiefer in die Tasche greifen. Das teuerste Sandwich bietet Level an – hier schlägt ein Sandwich mit 6,50 Euro zu Buche. Condor bietet auf Kurz- und Mittelstreckenflügen an Bord keine belegten Brote an. Fluggäste können aber wie bei den anderen Airlines aus einer Auswahl anderer kulinarischer Snacks wählen.

Netzwerk-Carrier und Billigflieger im Vergleich

Viele Netzwerk-Airlines wie Austrian oder Lufthansa bieten Fluggästen kostenfreie Getränke und Snacks wie Nüsse, Schokoriegel oder Sandwiches an. Doch auch hier gibt es Ausnahmen: British Airways beispielsweise hat 2017 die kostenlose Verpflegung in der Economy-Class auf Europaflügen im Basistarif gestrichen und ein Bezahlmodell eingeführt. Auf Langstreckenflügen und in der Business Class hingegen gibt es jedoch weiterhin kostenfreies Catering an Bord.

Bei Low-Cost-Airlines gehört das Zahlen für Getränke und Speisen seit Jahren zur gängigen Praxis. Bei einigen Airlines sind, je nach Buchungsklasse und Tarif, Snack- und Getränkepakete inkludiert. (red, 1.7.2019)