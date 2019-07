Dior

"We should all be feminists": An die feministischen Bestseller-Shirts aus Maria Grazia Chiuris Debüt-Kollektion von 2016 erinnert man sich noch zu gut. In ihrer Couture-Kollektion zitierte die italienische Designchefin am Montag nun mit der Aufschrift "Are clothes modern?" auf einem Oberteil einen Essay des Kulturtheoretikers und Architekten Bernard Rudofsky. 1947, in jenem Jahr machte Christian Diors "Ligne Corolle" als "New Look" Furore, hatte er eine Ausstellung im Museum of Modern Art in New York um jene Fragestellung kreisen lassen.