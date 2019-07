Dreckiges Geschirr, das sich tagelang in der Abwasch stapelt, kann für Unmut in der WG sorgen. Foto: http://www.istockphoto.com/ikrents

Fast jeder hat schon einmal in einer Wohngemeinschaft gelebt. Viele teilen sich erst einmal eine Wohnung mit ihren besten Freunden, wenn sie zum Studieren in eine neue Stadt ziehen. Oder sie machen sich allein auf die Suche nach einem WG-Zimmer, um im Auslandssemester rasch Anschluss zu finden. Ein WG-Zimmer ist in der Regel außerdem weitaus günstiger als eine Singlewohnung, weshalb sich immer öfter auch junge Berufstätige für diese Wohnform entscheiden.

Eine Katze, eine Schlange

Das Finden der richtigen Mitbewohner und Mitbewohnerinnen ist allerdings gar nicht so leicht. Denn wer ordentlich ist, hat mit einem Chaoten, der das Geschirr tagelang in der Küche stehen lässt, wenig Freude. Und ein besonders eifriger Student ist mit feierwütigen Mitbewohnerinnen, die bis in die Morgenstunden in der Wohnung Party machen, wohl eher nicht kompatibel. Viele WGs machen daher bei der Suche nach Mitbewohnern mit komplizierten Auswahlverfahren den diversen Castingshows im Fernsehen fast schon Konkurrenz.



Auch wenn es immer wieder Streit oder zumindest hitzige Diskussionen gibt: Am Ende bleiben die nicht immer schönen, aber unvergesslichen Erinnerungen an das WG-Leben, die man auch viele Jahre später noch zum Besten gibt.

Ein Auszug aus den Erinnerungen von STANDARD-Mitarbeitern: Eine Mitbewohnerin malte sich aus unerklärlichen Gründen eines Tages ihr gesamtes Zimmer inklusive Fensterstöcke blutrot aus. Nach einer WG-Party lebte plötzlich eine zweite Katze in der Wohnung, die der WG-Katze aber täuschend ähnlich sah – der Mitbewohner hatte sie unabsichtlich von den Nachbarn entführt. Und noch eine Erinnerung aus der Redaktion: Eine Mitbewohnerin schaffte sich eines Tages einen Albino-Königspython an. Der Geruch, der aus ihrem Zimmer strömte, blieb unvergesslich.

Ihre liebste Erinnerung?

Haben Sie einmal in einer WG gelebt – oder leben Sie immer noch gemeinschaftlich? Wie hat es Ihnen gefallen und was ist ihre liebste Erinnerung an diese Zeit? Haben Sie mit Ihren damaligen Mitbewohnern noch Kontakt? Und welche Tipps haben Sie für Menschen, die gerade überlegen, in eine WG zu ziehen? (red, 3.7.2019)