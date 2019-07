Wozu wegfahren, wenn es daheim so schön ist? Das fragen sich viele Kabanen- und Kabinenbesitzer in Österreichs Freibädern – eine STANDARD-Videoreportage

Aus einer Umfrage des Wiener Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung geht hervor: Jeder vierte Österreicher fährt im Sommer nicht auf Urlaub. So auch Daniela und ihr Ehemann Michael. Die beiden verbringen die heißen Monate in Wien – jedoch nicht in ihrer Wohnung in Favoriten, sondern im Strandbad Gänsehäufel. Dort hat das Paar seit vielen Jahren eine Kabine gemietet, die ihnen an Wochenenden und Feiertagen als Sommersitz dient.

Daniela: "Das ist mein kleiner Sommersitz." DER STANDARD

Für die sogenannte Großkabine, die im Video zu sehen ist, zahlen Daniela und Michael 418 Euro pro Saison. Diese geht von 2. Mai bis 15. September. Da das Ehepaar meist mit dem Auto anreist, zahlen sie außerdem noch 210 Euro für den Parkplatz.

Fünfzehn Minuten Gehweg von den Kabinenhäusern entfernt, am Weststrand des Gänsehäufels, liegen die sogenannten Kabanen. Hier sonnt sich die Pensionistin Christine, die im Strandbad jede freie Minute verbringt. Ursprünglich hatten Christine und ihr Ehemann auch "nur" eine Kabine, entschlossen sich jedoch vor einigen Jahren spontan dazu, in eine Kabane zu übersiedeln.

Christine: "Ich spiel' so gerne Puppenstube." DER STANDARD

Christine zahlt für ihre Kabane, auch Vorbaukabine genannt, 627 Euro pro Saison. Da sie aus ihrer Wohnung im ersten Bezirk mit der U-Bahn anreist, spart sie sich dafür die Kosten für den Parkplatz. Auf Urlaub fährt sie kaum noch, höchstens ein paar Tage nach Italien. "Dann hat man meistens grad dann was vor, wenn fürs Hihi-Land so schönes Wetter wäre", erklärt sie. "Drum teilen wir's uns schon lieber so ein, dass wir da sein können." (Isabella Scholda, Maria von Usslar, 4.7.2019)