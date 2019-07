Steinmaurer (links) leitet den Fachbereich "Telekommunikation und Post", Oliver Stribl den Fachbereich "Medien". Foto: rtr

Die staatliche Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) hat seit 1. Juli einen neuen Geschäftsführer im Fachbereich Telekommunikation und Post. Klaus Maria Steinmaurer sei für die Dauer von fünf Jahren bestellt worden, er löste Johannes Gungl als obersten Telekomregulator ab, teilte die RTR Dienstagnachmittag mit.

"Die Digitalisierung stellt auch für uns als Regulierungsbehörde eine große Herausforderung dar. Der Wettbewerb innerhalb des Sektors und damit die Anforderungen an die Regulierung verändern sich rasch und grundlegend", wird der gebürtige Oberösterreicher in der Aussendung zitiert.

Seit 20 Jahren im Telekom-Business

Steinmaurer (Jahrgang 1969) ist promovierter Jurist der Universität Wien und hat einen MBA im Bereich IT und Business Process Management der WU Wien. Vor seiner Position als österreichischer Telekom-Regulator war er bis Juni 2018 als Vice President International Regulatory Affairs Europe bei der Deutschen Telekom in Bonn tätig. Der Jurist arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Telekommunikationswirtschaft.

Die RTR wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche "Medien" (Oliver Stribl) sowie "Telekommunikation und Post" (Klaus M. Steinmaurer) gegliedert. (APA, 2.7.2019)