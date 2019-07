Der Beginn des Brüsseler Gipfels wurde am Dienstag mehrmals verschoben, am Abend wurde ein umfassendes Personalpaket abgesegnet

Seit vielen Jahren galt die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als die Nachwuchshoffnung der CDU. Sollte Kanzlerin Angela Merkel einmal abtreten, so könnte sie in deren große Fußstapfen treten, um als Regierungschefin die Geschicke ihres Landes zu führen. Dazu kam es nie.

Von der Leyen war auch schon Arbeitsministerin, Familienministerin, aber die politische Karriere der 60-Jährigen schien ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Bis Montagabend. Kurz nach Mittag hatten die Staats- und Regierungschefs in Brüssel ihre Beratungen über die Nachfolge von Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident und die weiteren EU-Topjobs unterbrochen. Das von Merkel und dem französischen Staatspräsidenten beim G20-Treffen in Japan ausgehandelte "Personalpaket" war zerrissen worden. Nicht nur die vier Visegrád-Staaten, auch Italien und mehrere christdemokratische Premierminister hatten es als Zumutung empfunden, dass der niederländische SP-Spitzenkandidat Frans Timmermans neuer Chef der Kommission werden sollte – statt Manfred Weber, der Wahlsieger und EVP-Spitzenkandidat, der als künftiger Präsident des Europäischen Parlaments vorgesehen war.

Vertagung nach 21 Stunden

Der Ständige Ratspräsident Donald Tusk brach den Gipfel ab, als 21 Stunden zähen Ringens in der großen Runde und in bilateralen Gesprächen keinen Durchbruch gebracht hatten. Insbesondere die vier Visegrád-Staaten Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei sprachen sich vehement gegen Timmermans aus, detto Italien. Man vereinbarte, sich tags darauf um elf Uhr wieder zu treffen.

Einige Regierungschefs blieben in Brüssel, andere flogen kurz nach Hause – und das war dann der Moment, in dem von der Leyens Stunde schlug. Ausgehend von Merkel und Macron setzte nach der "Niederlage" beim Gipfel sofort ein neues Krisenmanagement auf den nationalen Ebenen ein, um die Blamage zu vermeiden, dass man dem Parlament bei dessen Konstituierung diese Woche in Straßburg keine Vorschläge präsentieren kann.

Der Präsident und die Kanzlerin kontaktierten den ungarischen Premier Viktor Orbán, den härtesten Widersacher von Weber in der Parteienfamilie der Christdemokraten, und Timmermans, der als Vizepräsident der Kommission für Grundrechte zuständig ist, der den Konflikt mit Polen und Ungarn austragen muss. Macron brachte den Vorschlag ein, dass doch ein Vertreter der EVP an die Kommissionsspitze kommen könnte, um den Weg zu einer Gesamtlösung freizumachen. Da Weber bereits beim EU-Gipfel Ende Juni aus dem Spiel genommen worden war, war klar, dass ein neuer Name auf den Tisch musste.

Dealmaker Viktor Orbán

Orbán zeigte sich offen für die Idee, dass man mit von der Leyen, die als Tochter des früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht in Brüssel auf die Welt kam und perfekt Französisch und Englisch spricht, eine würdige Kandidatin für die Juncker-Nachfolge haben könnte. Er zeigte sich bereit, die widerständigen Visegrád-Länder, aber auch die italienische Regierung und deren starken Mann, Innenminister Matteo Salvini, zu überzeugen, wie dem STANDARD bestätigt wurde.

Merkel übernahm die Aufgabe, die Partei- und Regierungschefs der Christdemokraten durchzutelefonieren. Kurz vor Mitternacht zeichnete sich ab, dass der Coup funktionieren könnte. Nicht nur die EVP-Granden waren einverstanden. Auch die Liberalen erwärmten sich für die Idee, weil ihnen zugesagt wurde, dass der belgische Premier Charles Michel in diesem Fall Tusk als Ratspräsidenten ersetzen würde. Macron wiederum, der mit den Liberalen kooperiert, ließ sich von Merkel zusichern, dass die derzeitige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, im Herbst statt Mario Draghi an die Spitze der Euro-Zentralbank rücken kann.

Angebote für die Sozialdemokraten

Damit war ein neues Paket geschnürt. Die Sozialdemokraten sollten zum Ausgleich die Posten des Hohen EU-Beauftragten und des Parlamentspräsidenten bekommen. Bei der Fortsetzung des Gipfels am Dienstag verzögerte sich der Beginn um fünf Stunden – wegen bilateraler Vorgespräche, um "den Sack zuzumachen" und den nächtlichen Coup abzusichern.

Um 15.30 Uhr war es dann so weit. Ratschef Tusk schlug seinen Kollegen offiziell von der Leyen als künftige Präsidentin der Kommission vor, die erste Frau in dieser Funktion. Die Staats- und Regierungschefs stimmten dem Personalpaket zu. (Thomas Mayer aus Brüssel, 2.7.2019)