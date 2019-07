Welchen Geruch wünschen Sie sich in der U-Bahn? Foto: Herbert Neubauer Apa

In den Sommermonaten kann es in öffentlichen Verkehrsmitteln schon einmal zu unangenehmen Momenten kommen. Wenn es zum Beispiel bereits zur frühen Stunde im Schatten über 20 Grad hat und die Klimaanlagen in Straßenbahnen, Bussen oder U- und S-Bahnen nicht so recht funktionieren wollen. Das kann so manche Öffi-Nutzer ordentlich ins Schwitzen bringen.

Beduftete Züge gegen Gestank

Um dem olfaktorischen Erlebnis mit Schweißgeruch entgegenzuwirken, beduften die Wiener Linien nun probeweise vier gekennzeichnete U-Bahn-Züge der Linien U1 und U6 mit vier verschiedenen Duftrichtungen. Bis Ende Juli können die Fahrgäste online darüber abstimmen, welchen Duft sie gern riechen und ob sie überhaupt parfümierte Züge haben wollen.

In der folgenden Umfrage können Sie abstimmen, welche dieser Düfte Sie am liebsten in Öffis riechen würden. Unter den möglichen Duftrichtungen stehen auch jene zur Wahl, die in der Umfrage der Wiener Linien genannt werden ("Relax", "Energize", "Fresh White Tea" oder "Happy Enjoy"):

Welchen Duft würden Sie gerne in Öffis riechen?

Vielleicht braucht es für Sie gar keine zusätzlichen Geruchseinflüsse in Verkehrsmitteln? Fahren Sie im Sommer mit Öffis oder meiden Sie diese? (mawa, 4.7.2019)