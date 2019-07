Schreiben an E-Paper-Abonnenten, für sie fielen "keine Zusatzkosten" an

Der "Kurier" kündigt für Montag neue "Plus-Inhalte" online an, die für bestehende E-Paper-Abonnenten "ohne Zusatzkosten" zu nutzen sind. Der "Kurier" setzt da auf einen international tätigen Paywall-Anbieter aus der Slowakei, Piano Software.

Der "Kurier" informiert seine E-Paper-Abonnenten, dass "diese Neuerung einen neuen Dienstleister für die Zugriffsverwaltung digitaler Inhalte und Abonnements mit sich bringt. Künftig werden Ihre Daten, die Sie uns im Rahmen Ihrer Registrierung mitgeteilt haben, in unserem Auftrag auch von dem neuem Dienstleister (Piano Software Inc.) zur Abwicklung verarbeitet", heißt es in dem Mail: "Selbstverständlich stellen wir sicher, dass die Verarbeitung Ihrer Daten sämtlichen datenschutzrechtlichen Standards entspricht.

"Plus-Inhalte" ab Montag mit neuem Paywall-Dienstleister beim "Kurier". Foto: red

DER STANDARD bat mehrere Kurier-Führungskräfte um Informationen über die "Plus-Inhalte".



Piano hat seinen Firmensitz schon 2014 aus Bratislava nach Wien verlegt, DER STANDARD berichtete. (red, 4.7.2019)