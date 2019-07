Forscher kannten den Wasserfloh bisher nur als Fossil, nun fanden ihn Forscher in einem See in Finnland

Der wiederentdeckte Wasserfloh Rhynchotalona latens. Foto: Senckenberg/Van Damme/University of Helsinki/Nevalainen

Der Wasserfloh Rhynchotalona latens ist – zumindest für Kenner der Materie – ein verhältnismäßig häufig überliefertes Fossil. Die letzten Vertreter dieser Spezies starben vor etwa 10.000 Jahren aus. Nun aber stellten Biologen fest, dass man sich diesbezüglich im Irrtum befand: Ein internationales Forscherteam hat dieses Lebewesen in einem See in Finnland wiederentdeckt.



Anhand der Morphologie des Krebstieres konnten die Wissenschafter um Kay Van Damme vom Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt den Wasserfloh eindeutig identifizieren, wie sie in den Fachjournalen "Hydrobiologia" und "Zootaxa" berichten. Wasserflöhe – Kleinkrebse aus der Gruppe der Cladocera – sind in der Regel nur zwischen 0,2 und 2 Millimeter groß. "Dies ist wohl einer der Gründe warum diese, in allen aquatischen Lebensräumen vorkommenden, Tiere häufig übersehen werden und zur sogenannten ‚unsichtbaren Biodiversität’ gehören", erklärt Van Damme.

Überraschende Entdeckung

"Trotz ihrer geringen Größe haben Wasserflöhe aber wichtige Aufgaben als Filtrierer, Detritusfresser und Bestandteil der Nahrungskette in den Ökosystemen. Zudem sind sie für uns kostbare Umweltanzeiger – heute und auch in der Vergangenheit" , Van Damme.



"Bisher war diese Art nur als Fossil bekannt. Umso größer war unsere Überraschung, als wir die winzigen Krebse während einer Geländeexpedition mit einem 100-Mikrometer-Netz in fünf von neun untersuchten Seen in Nord-Finnland gefunden haben," berichtet Erstautorin Liisa Nevalainen von der Universität Helsinki.

Erfolgreiche Kleinkrebse

Die Morphologie des wiederentdeckten Wasserflohs führte schließlich zur Einordnung der Art in die seit 1903 bekannte Gattung Rhynchotalona. Die winzigen Krebse leben als bodenlebende Substratfresser in flachen Seen mit hohem organischen Anteil. "Die ältesten fossilen Nachweise von Rhynchotalona latens sind etwa 10.000 Jahre alt – diese Gattung der Wasserflöhe gibt es demnach offenbar schon eine lange Zeit", so Van Damme. (red, 5.7. 2019)