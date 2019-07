Bled, Slowenien

Aus Bled, heißt es, kommen die besten Cremeschnitten –kremšnita – der Welt. Da mag was Wahres dran sein. Wer also mit dem Bus in den slowenischen Luftkurort fährt, der kann sich zum einen an dieser kalorienreichen Süßspeise laben und danach zur Erfrischung nach der Busfahrt oder nochmals schnell vor der Heimfahrt direkt in den See springen. Denn die Bushaltestelle befindet sich nur etwa 200 Meter vom Ufer des Bleder Sees entfernt.