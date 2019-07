Das große M wird autonom und elektrifiziert

Mit der Studie Vision M Next deutet BMW an, wie die hauseigene Performance-Abteilung mit dem großen M in die elektrifizierte Zukunft fahren wird. Der "Ausblick auf das sportliche Fahren von morgen" ist garniert mit 600 plug-in-hybriden PS und birgt auch eine Contradictio in adiecto: Neben selber fahren kann man sich vom M Next nämlich autonom fahren lassen.