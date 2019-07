Die dritte Staffel von "Stranger Things" ist ein voller Erfolg. Foto: Netflix

Der Hype um "Stranger Things" kennt offenbar kein Ende. So hat etwa Microsoft zum Start der dritten Staffel der in den Achtziger Jahren spielenden Mystery-Serie eine eigene "Windows 1.11"-App veröffentlicht. In Kooperation mit Netflix entstanden, finden sich darin zahlreiche Easter Eggs und Anspielungen auf "Stranger Things". All diese öffentliche Aufmerksamkeit schlägt sich für Netflix nun in neuen Rekorden nieder.

Rekorde

Die dritte Staffel von "Stranger Things" wurde in den ersten vier Tagen von 40,7 Millionen Accounts betrachtet, verkündet Netflix über seinen Twitter-Account. Das ist ein neuer Rekord für das Streaming-Portal, keine andere Sendung konnte bisher auch nur ansatzweise ähnliche Zahlen erreichen. Zum Vergleich: Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien der vergangenen Monate war "Umbrella Accademy", das aber einen Monat benötigte, um auf 45 Millionen Views zu kommen.

Betont sei, dass Netflix jeden Account zählt, der zumindest 70 Prozent einer Folge gesehen hat. Entsprechend liefert der Streaming-Anbieter noch eine zweite Statistik: die Zahl jener, die die ganze Staffel bereits fertig gesehen haben. Und diese kann sich ebenfalls sehen lassen: 18,2 Millionen Accounts haben es innerhalb weniger Tage durch alle acht Episoden geschafft.

Zahlen

Netflix hatte sich lange geweigert, Zuseherzahlen zu veröffentlichen. Erst in der jüngeren Vergangenheit hat das Unternehmen damit begonnen, zumindest einzelne Highlights herauszustreichen. So verkündete man etwa vor wenigen Wochen, dass der Adam-Sandler-Film "Murder Mystery" mit 30,9 Millionen Views in drei Tagen die bisher populärste Produktion von Netflix war. (red, 9.7.2019)