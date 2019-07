Zahlreiche Magazine, Blogs und Websites sind sich einig: Es gibt eine lange Liste an Dingen, die Frauen ab einem gewissen Alter – oder einer gewissen Konfektionsgröße – nicht mehr tragen sollten. Was zuvor noch bedenkenlos gezeigt werden konnte, sollte demzufolge mit zunehmendem Alter eher verborgen werden. Die Knie sollten bedeckt sein, ebenso die Oberarme, Haare sollten nicht mehr lang und offen getragen werden. Bikinis sind ab einem gewissen Alter passé, ebenso besonders bunte und grelle Outfits, Leggins oder Sneakers.

Haben ärmellose Tops eine Altersbeschränkung? Foto: Getty Images/iStockphoto/RgStudio

Natürlich verändert sich bei den meisten der Kleidungsstil bis zu einem gewissen Grad über die Jahre und wechselnde Modeströmungen hinweg von selbst: Wer früher zu extrem tiefsitzenden Miss-Sixty-Jeans griff, tut das heute wohl kaum mehr, und bei vielen ist es ein eher kurzes Zeitfenster, in dem bauchfreie Tops ohne zu zögern getragen werden. Doch warum eigentlich? Wer macht die Regeln, und welche Konsequenzen fürchtet man, wenn man sich nicht "seinem Alter gemäß" kleidet? Was, wenn einem auch über 50 noch Bikinis, schulterfreie Tops und kurze Röcke gefallen?

Liebe Userinnen, wie hat sich Ihr Stil über die Jahre verändert?

Was ziehen Sie als Frau nicht mehr an? Wo schränken Sie sich stilistisch ein und warum? Oder ziehen Sie einfach an, was Sie wollen, ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Konventionen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 10.7.2019)