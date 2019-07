Peru gilt in unseren Breiten als das kulinarische Eldorado Südamerikas. Die Küche des Andenlandes wird auch in Österreich immer beliebter, seit ein paar Jahren findet man auch das Nationalgericht Ceviche auf heimischen Speisekarten. Dabei handelt es sich um eine Art Salat, für den roher Fisch mithilfe der Säure von Zitrusfrüchten "gegart" und mit Zwiebel, Koriander und Chili serviert wird. Als Gegenpol zur Schärfe fungiert Süßkartoffel, knackige Konsistenz bringen geröstete Maiskörner in das Gericht. Wie bei vielen traditionellen Speisen gibt es auch bei Ceviche unterschiedliche Varianten in Rezept und Zubereitung. Diese hier wird an der peruanischen Küste serviert.

Für zwei Personen benötigt man 400 Gramm Fisch (Kabeljau, Zander, Wolfsbarsch oder ähnliche Fische hellen Fleisches ohne Haut eignen sich besonders), 1 Süßkartoffel pro Person, geröstete Maiskörner (erhältlich zum Beispiel von Damel oder Pesendorfer ), 2 Limetten oder Zitronen, ½ rote Zwiebel, 1 Chilischote, frischen Koriander und Salz.