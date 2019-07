Die Walkie Talkie-Funktion der Apple Watch musste deaktiviert werden. Foto: Apple

Mit der Walkie Talkie-App können zwei Nutzer der Apple Watch durch Antippen eines Buttons miteinander sprechen, sofern sie watchOS 5 installiert haben. Doch nun hat Apple das Programm abgeschaltet, denn aufgrund einer Sicherheitslücke könnten Unbefugte das iPhone ausspionieren.

Deaktiviert bis Update verfügbar ist

In einer Stellungnahme gegenüber Techcrunch teilte das Unternehmen mit, dass man sich für die Unannehmlichkeiten entschuldige und de Funktion so rasch wie möglich wiederherstellen werde. Bisher gebe es keinen Hinweis darauf, dass die Sicherheitslücke bereits missbraucht wurde. Zur Sicherheit werde die App dennoch vorerst deaktiviert. Bis ein Update veröffentlicht wird, das den Bug behebt, kann die Walkie-Talkie-Funktion also nicht verwendet werden. Detailliertere Informationen zu der Sicherheitslücke gibt es nicht.

Apple hat in letzter Zeit ein paar Mal mit Sicherheitslücken zu kämpfen gehabt, die ein Ausspionieren oder Belauschen von Nutzern ermöglicht haben. Erst Anfang des Jahres wurde eine Lücke in der Videotelefonie-App Facetime entdeckt. User konnten dabei schon vor dem Abheben mithören. Apple und nahm vorrübergehend Gruppenchats offline. Über einen Fehler in der Drittanbieter-App Zoom wiederum war es Unbefugten möglich, auf die Mac-Webcam zuzugreifen. Sowohl ein Update von Apple als auch von Zoom sollen das nun verhindern. (red, 12.7.2019)