Die Rapid-Fans zogen wegen einer siebenstündigen Anhaltung der Polizei vor Gericht. Dieses entschied, dass der Einsatz nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt in Ordnung war

Sieben Stunden waren die Rapid-Fans von der Polizei eingekesselt. Foto: Rechtshilfe Rapid

Wien – Am Freitagvormittag hat das Wiener Verwaltungsgericht laut Medienberichten geurteilt, dass die Anhaltung von mehr als 1.300 Rapid-Fans im Dezember 2018 zum Teil unverhältnismäßig gewesen ist. Die Verhandlung war Folge eines Einsatzes beim Derby am 16. Dezember bei dem 1.338 Fußballanhänger von der Polizei stundenlang in einem Kessel festgehalten wurden.

Die Polizei begründete den Einsatz damit, dass einige als Risikofans bekannte Männer unter den Teilnehmern des Marsches pyrotechnische Gegenstände, Getränkedosen und Schneebälle von der Laaer-Berg-Brücke auf die Fahrbahn der Südosttangente (A23) geworfen und so für eine etwa zehnminütige Sperre der meistbefahrenen Strecke Österreichs gesorgt hätten.

Nein, sagten hingegen die Rapid-Fans und erhielten zum Teil auch recht. Die Amtshandlungen seien erst gegen 22 Uhr – sieben Stunden nach Beginn des Einsatzes bei eisigen Temperaturen – abgeschlossen gewesen.

Anhaltung zu lange

Für das Gericht war das zu lang. Die Anhaltung war nur bis zu einem gewissen Punkt rechtmäßig. Konkret: Die Anweisungen der Polizei seien bis 20.30 Uhr in Ordnung gewesen, dann aber nicht mehr rechtsmäßig.

"Wir sind zufrieden", erklärte Christian Podoschek, Anwalt der Rapid-Fans, nach der Urteilsverkündung auf Twitter. (APA, red, 12.7.2019)