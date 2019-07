Sommer ist Hot Dog Zeit, denn: Gegrillt schmecken Frankfurter immer noch am besten. Wer Zeit und Muße hat, kann auch wie hier die Brote selbst backen und schnelle, süß-saure Bread-and-Butter-Pickles dazu machen.

Was die Toppings betrifft, überwiegen in den USA regionale Vorlieben: Während in New York Hot Dogs klassisch mit Senf, Sauerkraut und karamellisierten Zwiebeln serviert werden, findet man in den Südstaaten oft Coleslaw als Zutat. Einen gemeinsamen Nenner dürften Hot Dogs allerdings in allen Bundesstaaten haben: kein Ketchup. Und damit habe ich mit diesem Rezept auch gleich gegen die Benimmregel des National Hot Dog and Sausage Council, die den Hot Dog Day ins Leben gerufen hat, verstoßen.

Heute ist übrigens "National Hot Dog Day". Aber das sollte eigentlich egal sein, denn wie ich vom Hot Dog and Sausage Council gelernt habe: "Don’t ever think there is a wrong time to serve hot dogs" – ein Hot Dog passt immer.