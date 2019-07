Trump mit Acosta. Foto: APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Washington – US-Arbeitsminister Alexander Acosta hat am Freitag überraschend seinen Rücktritt erklärt. Acosta habe ihn am Morgen angerufen und gesagt, er werde in einer Woche sein Amt niederlegen, sagte Präsident Donald Trump vor Journalisten, bevor er zu für das Wochenende geplanten Wahlkampfveranstaltungen aufbrach.

Acosta war in der Affäre um den verhafteten Unternehmer und Banker Jeffrey Epstein unter Druck geraten. Er hatte im Jahr 2008 als Staatsanwalt in Florida einem Deal zugestimmt, der den des Missbrauchs Minderjähriger und des Menschenhandels verdächtige Epstein im Austausch für eine 13-monatige Gefängnisstrafe vor weiterer Strafverfolgung schützte. Epstein konnte in dieser Zeit zudem seine Haft verlassen, um tagsüber in seinem Büro zu arbeiten.

Gut vernetzt in Promiszene

Über das Zugeständnis der Staatsanwaltschaft in diesem Fall hatte es einiges Erstaunen gegeben – immerhin gab es noch zahlreiche unaufgeklärte Verdachtsmomente gegen den Milliardär, der in der US-Politik und der Prominentenszene gut vernetzt war. So fanden sich in Epsteins Notizbuch die Telefonnummern zahlreicher bekannter Persönlichkeiten – unter ihnen auch Ex-Präsident Bill Clinton und der amtierende Staatschef Donald Trump.

Clinton soll nach seiner Regierungszeit mehrfach den Privatflieger Epsteins in Anspruch genommen haben, unter anderem für eine Afrika-Reise mit dem Schauspieler Kevin Spacey, bei der es um den Kampf gegen HIV/Aids ging.

Trump war mit Epstein aus seiner Zeit in der New Yorker High Society in den 1990er-Jahren bekannt: Aus dieser Zeit stammt auch ein Zitat, das nun sehr unvorteilhaft klingt: "Es wird erzählt, dass er schöne Frauen genauso mag wie ich. Und viele von denen sind eher von der jüngeren Sorte." (mesc, bed, 12.7.2019)