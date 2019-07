Aufgewachsen bin ich in Italien, umgeben von köstlichem Essen und frisch zubereiteten Speisen: Omas eingelegte Tomaten, Ravioli oder Rote-Rüben-Schokokuchen. Beim Kochen die Sinne erwecken und das mit anderen zu teilen, bereitet mir große Freude.

So weiß wie Schlag, so rot wie Himbeeren und so schwarz wie Schokolade: Die farbenfrohe Schneewittchen-Torte ist nicht bloß ein Augenschmaus. Denn luftige Crème, fruchtige Beeren und feines Schokobiskuit bilden ein Ensemble, das auf der Zunge zergeht.

Foto: Alessandra Dorigato

Das spanische Brot

Die Basis des märchenhaften Kuchens ist, zugegeben, gar nicht in Italien kreiert worden. Pan di Spagna heißt der verwendete Biskuitteig, dessen Rezept aus dem 17. Jahrhundert stammt. Zugeschrieben wird diese Grundlage italienischer Kuchenkunst dem Leibkonditor eines italienischen Botschafters in Madrid, dem Liguren Giovan Battista Cabona, besser bekannt als Giobatté. Er ließ sich beim Biskuit von den Savoiardi inspirieren, den traditionellen Löffelbiskuit-Keksen für das Tiramisu. Das "spanische Brot" ist heute noch in Spanien und Italien beliebt.

Foto: Alessandra Dorigato

Beerenzeit

Natürlich können Sie die Torta Biancaneve zu jeder Jahreszeit zubereiten. Frisch schmecken aber alle Beeren besser als tiefgefroren. Himbeeren und Johannisbeeren haben jetzt Hochsaison. Beeren können beim Waschen Geschmack verlieren. Wenn Sie die verlässliche und spritzmittelfreie Quelle kennen, verzichten Sie besser darauf. Ansonsten die Beeren gleich mit Küchenpapier trocken tupfen. Für die Torta sollten die Beeren eine gewisse Säure haben. Gerade der Kontrast zwischen der süßen Crème, den Beeren und dem schokoladig-flaumigen Biskuit macht diesen Kuchen so besonders.

Foto: Alessandra Dorigato

Zutaten (für eine Backform mit Durchmesser 19 cm)

Pan di Spagna (Kakaobiskuit)

4 Eier bei Raumtemperatur

160 g Zucker

65 g Mehl

65 g Stärke

30 g Kakao

Sirup

125 ml Wasser

100 g Zucker

2 EL Rum

Crème

750 ml Schlagobers

70 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

7 Blätter Gelatine

Außerdem

500 g frische Himbeeren und/oder Ribisel sowie ein paar zur Dekoration

Foto: Alessandra Dorigato

Zubereitung

Für den Biskuit den Backofen (Ober- und Unterhitze) auf 180 Grad vorheizen. Die Springform mit Butter einfetten und mit Mehl ausstäuben. Eiweiß mit dem Zucker zu steifem Schnee schlagen (circa 10 Minuten). Nun die Eidotter nach und nach dazugeben. Die trockenen Zutaten mischen und durchsieben. Anschließend mit einem Rührbesen vorsichtig unter die Eischneemasse heben. Teig in die Springform streichen. Den Kuchenboden im vorgeheizten Ofen circa 45 Minuten backen.

Ob der Biskuit durch ist, überprüfen Sie, indem Sie leicht mit zwei Fingern darauf drücken. Sieht man eine Druckstelle, verlängern Sie die Backzeit. Die Oberfläche mit Zucker bestreuen und den Biskuit auf ein Backpapier stürzen. Dank des Zuckers klebt der Kuchen nicht am Papier.

Für den Sirup Wasser in einen Topf gießen. Zucker zugeben und leicht verrühren. Die Mischung erwärmen und 2 Minuten kochen. Auskühlen lassen und mit 2 Esslöffel Rum aromatisieren.

Für die Crème die Gelatine in kaltem Wasser 10 Minuten einweichen. Schlagobers mit Zucker und Vanilleextrakt halb steif schlagen. Die gequollene Gelatine leicht ausdrücken und ein paar Sekunden in einem kleinen Topf erwärmen. Gelatine sollte nicht kochen, da sie sonst ihre Gelierfähigkeit verliert. Sobald die Gelatine leicht schmilzt, vom Herd nehmen und kräftig rühren, bis sie flüssig ist. Schlagobers sofort weiter schlagen und zugleich die Gelatine langsam hineingießen. Solange schlagen, bis die Masse cremig-fest ist.

Zum Anrichten: Sobald der Biskuit abgekühlt ist, diesen in drei etwa gleich dicke Scheiben schneiden. Die Oberfläche der ersten Biskuitschicht mit etwas Sirup befeuchten, mit der Crème bestreichen und mit einem Drittel der Himbeeren garnieren. Nun schichtweise wiederholen: Auf die Himbeeren kommt Biskuit, gefolgt von Sirup, Crème und Himbeeren. Darauf kommt die dritte Biskuitscheibe: Diese mit dem Sirup befeuchten und beliebig mit Crème und frischen Himbeeren und/oder Johannisbeeren garnieren. Die Torte im Kühlschrank aufbewahren.

Buon appetito!

Foto: Alessandra Dorigato

Frisch, saftig, sommerlich ist auch der Ricotta-Kuchen mit Beeren und Biskuit. Das Rezept finden Sie auf AModoMio.

