Menschen als Katzen, die singen und tanzen: Jennifer Hudson spielt in "Cats" Grizabella, die frühere Glamour-Katze. Sie darf die berühmte Nummer "Memory" singen. Foto: Screenshot/Youtube Universal Pictures

Idris Elba, Judi Dench, James Corden, Jennifer Hudson, Taylor Swift, Jason Derulo, Rebel Wilson und Ian McKellen – viele prominente Namen finden sich auf dem Besetzungszettel der Verfilmung von "Cats". Andrew Lloyd Webbers 1980 uraufgeführtes Musical über Straßenkatzen zählt zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Filmstart ist hierzulande der 25. Dezember.

Von Vollanimation, wie sie derzeit bei Remakes mit tierischen Helden im Trend liegt, hat sich Regisseur Tom Hooper ("Les Miserables", "The King's Speech") opulent ferngehalten. Stattdessen zieht er seinen menschlichen Protagonisten leichte (digitale) Fellkostümchen und schwere Pelzmäntel über, während sie auf riesigen Betten tanzen und singen.

Musicals waren in den vergangenen Jahren unter anderem mit "La La Land" und "The Greatest Showman" recht konstante Einnahmenbringer an den sonst etwas schwächelnden Kinokassen. (red, 19.7.2019)