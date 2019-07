Wer sich in Monaco eine Immobilie kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. Sehr tief: Monaco ist der teuerste Immobilienmarkt der Welt. 32 Prozent der Bewohner sind Millionäre, erhob das Maklerhaus Knight Frank im Vorjahr. 53.000 Euro werden hier pro Quadratmeter Wohnfläche gezahlt.

Weil Monaco aber nur knapp zwei Quadratkilometer groß ist, geht dem Fürstentum der Platz für neue hochpreisige Wohnprojekte aus. Dafür hat man eine kreative Lösung gefunden: Bis 2025 soll entlang der Küste der neue Stadtbezirk Portier Cove entstehen, für den dem Meer sechs Hektar Land abgerungen werden. 60.000 Quadratmeter an Wohn- und Geschäftsflächen sollen hier entstehen. In fünf Wohnhäusern und 14 Villen wird Platz für 1000 Menschen sein.

2,4 Milliarden Euro werden in das Megaprojekt investiert. Eines der Wohngebäude wurde von Renzo Piano Building Workshop entworfen – es wirkt, als würde es über der Strandpromenade, die sechs Meter über dem Wasser liegt, schweben. Geplant sind außerdem ein Park, ein Hafen für 30 Boote und ein Hauptplatz.

Monaco hat sich schon in den 1960er- und 1970er-Jahren in Richtung Meer erweitert. Die Pläne für die aktuelle Erweiterung kamen erstmals in den frühen 2000er-Jahren auf, wurden aber 2009 verworfen. 2011 lagen die Pläne aber wieder auf dem Tisch.