Es muss nicht immer nur Wien sein. In Kärnten steppt der Bär, in Klosterneuburg geht man in den Wald und sogar am Attersee gibt’s Perspektiven

Kabinenparty for one: Nur eine Person darf sich drei Minuten lang in der Umkleidekabine von Da Holi Wata beschallen lassen, dann heißt es wieder anstellen. Was die sich am Attersee immer einfallen lassen. Karin Hackl

Ganzes Wochenende

Aufs Land oder zumindest ins Freie rette sich dieses Wochenende hitzebedingt, wer kann. Nach Kärnten zum Beispiel. Die sympathische Kulturinitiative Container25, die sich in einer Kunstmühle in Hattendorf niedergelassen hat, feiert ihr Zehnjähriges. Live spielt Ana Threat am Freitag auf, am Samstag gibt es gesellschaftskritischen Rap von Kerosin95 und Feriengefühl mit Euro teuro. An DJs zu späterer Stunde mangelt es freilich auch nicht.

Auch in Kärnten situiert, aber inhaltlich ganz anders geht es beim Dual Festival zu, das auf der Burg Glanegg stattfindet. Die ist zum Glück bereits Ruine, sonst würden sie die Bässe des ritterlichen Techno, House und Psytrance sicher zerstören.

Freitag, 19.7.

Zurück in Wien: Zwei der Impulstanz-Partys finden jährlich im Kasino am Schwarzenbergplatz statt. Numero uno geht dort heute mit UNIIQU3, ihres Zeichens Jersey-Club-Pionierin, über die Bühne: Es erwartet uns basslastige Popschwackelmusik zum Schwitzen.

Das Kontrastprogramm gibt es im Grillx: 70s-Soft-Rock und diverse Synthiespäße tischt Adriana Celentana auf. Die tolle Serie The Future lädt heute in die Brunnengasse 76. Post-Everything hat die Elektronikerin Camila Domínguez in petto. In der Migrating Kitchen am Bacherplatz wird ab 20.00 ein Buch über Gabber im Berlin der 2010er-Jahre vorgestellt. Danach Auflegerei mit der Autorin Bianca Ludewig, die sich ob der Anrainer sanfteren Klängen widmen wird.

Samstag, 20.7.

Raus aus der Stadt lautet das Motto auch heute für all jene, die sich zu Walden in der Redlingerhütte einfinden. Übliche Verdächtige aus dem Tingel-Tangel-Umfeld wie DJ Nomad oder Armin Schmelz legen auf. Beim Perspektiven-Kunstfestival am Attersee, dem man sowieso mal einen Besuch abstatten sollte, gibt’s Drei-Minuten-Disko. Jeder darf kurz in eine Umkleidekabine, in der Da Holi Wata nur für diese eine Person auflegen; dann heißt es wieder, anstellen. Freie Liebe mit Regeln gibt es wieder bei der sex positiven Party Zusammen Kommen in der Grellen Forelle, bei No Drama im Venster wird geravt und Majira im Volksgarten Pavillon beschäftigt sich mit dem erweiterten Hip-Hop-Begriff. (Amira Ben Saoud, 19.7.2019)