Mit 800.000 Euro Schulden ist das Charlie P's in die Insolvenz geschlittert. Foto: Conrad Seidl

Wien – Das für seine große Bierauswahl bekannte Wiener Pub Charlie P's auf der Währinger Straße nahe der Votivkirche ist pleite. Am Handelsgericht sei am Donnerstag ein Insolvenzverfahren über die Big Smoke Gastronomie GmbH eröffnet worden, informierte der KSV 1870 am Freitag. Die Verbindlichkeiten liegen laut Schuldnerangaben bei rund 800.000 Euro – allein die offenen Bierrechnungen machen mehrere 100.000 Euro aus. Das mehr als 20 Jahre alte Lokal dürfte ebenso wie das jüngere Schwesterlokal Brickmakers bis auf weiteres geschlossen bleiben.

Es sei derzeit nicht beabsichtigt, das Unternehmen fortzuführen, hieß es seitens der Gläubigervertreter. Der KSV geht davon aus, dass der Insolvenzverwalter rasch einen Schließungsantrag stellen und das Handelsgericht Wien sodann die Schließung des Unternehmens verfügen wird.

Brancheninsider berichten dem STANDARD, dass das Unternehmen in den letzten Jahren verlässlich, wenn auch nicht immer pünktlich seine Rechnungen bezahlt habe.

Investorensuche gescheitert

Als Grund für die finanziellen Probleme macht Inhaber Brian Patton insbesondere deutliche Umsatzrückgänge infolge der sehr heißen Sommermonate in den Vorjahren verantwortlich – an Tagen mit mehr als 25 Grad geht der Bierkonsum nämlich zurück. "Intensive Bemühungen, einen Investor zu gewinnen, sind gescheitert", so der KSV.

Craftbierlokal Brickmakers geschlossen

Der Charlie-P's-Inhaber führt zudem das für seine Craftbier- und Grillspezialitäten bekannte Restaurant The Brickmakers in Wien-Neubau. Auch hier ist ein Insolvenzverfahren eröffnet worden, wobei laut KSV hohe Anschaffungskosten und Investitionen für die Pleite ausschlaggebend waren. Schuldnerangaben zufolge soll auch dieses Lokal nicht fortgeführt werden, wovon 19 Angestellte betroffen sind. Die Verbindlichkeiten liegen ebenfalls bei rund 800.000 Euro.

Patton hatte vor zwei Jahren auch eine eigene Biermarke "Me & Uwe" kreiert. Deren Zukunft ist unsicher. (red, APA, 19.7.2019)